A Antibes, un club propose la pratique du longe-côte, randonnée aquatique. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Ce mercredi midi, sous le soleil d’hiver d’Antibes, seules les mouettes font trempette dans la Méditerranée. Mais une dizaine de sportifs vont se jeter à l’eau : ils pratiquent le longe-côte, une marche aquatique sportive.

D’abord, il faut s’échauffer. Surtout se réchauffer. Car les dix participants vont plonger dans une eau à 13°C. « Il faut se préparer mentalement, anticipe Christiane. Mais aujourd’hui ça va, on va bouger et on va se réchauffer. »

Gants palmés et pagaies

Une fois l’eau de la mer Méditerranée jusqu’à la taille, la pratique du longe-côte peut débuter. « Ce sport est né en 2005 à côté de Dunkerque, explique Flavien Amela, fondateur du club Wild Move qui anime ces séances pour 10 euros de l'heure. Il a été créé par le préparateur physique de l’équipe de France pour la rééducation et le travail des muscles antagonistes. » Depuis, le longe-côte s’est démocratisé, jusqu’à débarquer à Antibes.

Les randonneurs s’équipent de gants palmés, de plaquettes de natation et de pagaies en carbone pour avancer encore plus vite dans l’eau. « Ce sport est technique tout en alliant performance et vitesse, détaille Flavien Amela. On peut le pratiquer sous pleins de formes : en 400 mètres solo, en parcours ludiques, en contre-courant… » D’ailleurs, la 4e édition des championnats de France aura lieu aux Sables d’Olonne. Antibes tentera d’envoyer une équipe jeune.

« Ce n’est pas agressif »

A trente mètres du bord, Christiane et les autres pratiquants multiplient les allers-retours. Avec ou sans pagaie, en sprint ou misant sur l'endurance. « Le longe-côte, c’est beaucoup d’énergie, dit-elle. Ce n’est pas agressif comme l’asphalte. Je fais aussi du tennis et on ressort beaucoup plus cassé. » Elle repart à sa randonnée aquatique.

« C’est tonique, renchérit Laurette, Antiboise de 59 ans qui travaille dans l’immobilier. Quand on sort, on se sent mieux. » Sur toutes ces sensations, le coach met des mots : « L’eau froide permet de stimuler le métabolisme, de faire une décharge articulaire et de favoriser la circulation vasculaire », énumère Flavien Amela. Il reste encore 45 minutes à Christiane, Laurette et les autres randonneurs pour marcher dans la Méditerranée.