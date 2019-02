Mbaye Niang, longtemps brouillon, a scellé la qualification rennaise à la 70e minute. — L. Venance / AFP

Vainqueur d'Orléans 2-0 ce mercredi au Roazhon Park, le Stade Rennais s'est qualifié pour les demi-finales de Coupe de France.

Rennes retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2014.

Les Rouge et Noir, qui accueilleront Arsenal dans une semaine en Ligue Europa, sont toujours engagés sur trois tableaux.

Il y a peu, ce match aurait eu tout du piège. Un quart de finale à domicile, contre un adversaire théoriquement inférieur alors que toutes les étoiles semblent alignées pour les Bretons… Mais il faut croire que cette saison est particulière pour le Stade Rennais qui tourne de plus en plus le dos à sa traditionnelle image de loser. Vainqueur 2-0 d’Orléans (L2), ce mercredi, au Roazhon Park, les Rouge et Noir ont logiquement composté leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France.

La VAR a retardé l’échéance

La VAR, utilisée à partir des quarts de finale en Coupe de France, n’a pas aidé les Rennais, empêchant à deux reprises une ouverture du score bretonne. À la 23e minute, un missile de Grenier sur un coup franc de 30 mètres a ainsi fracassé la barre, avant de rebondir sur le bras de Da Silva et de transpercer les filets. Main ou pas main ? Après un long moment de flottement dû au recours à l’assistance vidéo, le but a logiquement été annulé. Et à 5 minutes de la pause, l’arbitre a d’abord désigné le point de penalty pour une possible faute sur Grenier dans la surface. Un espoir malheureusement vite douché par la VAR, l’ex-Lyonnais n’ayant pas été touché.

Le milieu rennais en patron

Lors deux matchs face au Betis et contre l’OM, le Stade Rennais avait surpris son adversaire par une entame canon. Scénario inverse cette fois-ci. Les Rouge et Noir l’ont d’abord joué en mode diesel, contre des Orléanais jouant crânement leur chance, à l’image de la double occasion de Benkaïd et Ziani au quart d’heure de jeu. Mais le milieu breton a progressivement posé son empreinte sur la rencontre. La maîtrise technique et la qualité de passe de Grenier, André, Bourigeaud et Ben Arfa ont permis à Rennes de matérialiser sa supériorité. Illustration en milieu de seconde mi-temps : ceux-ci ont débloqué le match en moins de 10 minutes. C’est d’abord Bourigeaud qui a ouvert le score d’un maître coup franc de 25 mètres enroulé au-dessus du mur, puis Ben Arfa a magnifiquement transpercé la défense orléanaise avant de servir parfaitement Niang, lequel a pu ajuster Renault du plat du pied. Une belle revanche pour le meneur de jeu, qui a livré une seconde mi-temps de haute volée, trois jours après sa mise à l'écart face à l'OM.

Rennes toujours en course sur trois tableaux

Et si c’était la saison ou jamais ? Toujours en course pour une place européenne en championnat, qualifié pour les 8e de finale de Ligue Europa, le Stade Rennais retrouve donc le dernier carré de la Coupe de France pour la première fois depuis 2014. Cette année-là, les Rouge et Noir s’étaient hissés au Stade de France, avant de subir une défaite particulièrement douloureuse face au rival guingampais. Mais la dynamique européenne a peut-être donné des ailes aux Rennais qui paraissent maintenant animés d’une foi à toute épreuve. Et dès le coup de sifflet final, les Bretons se sont tout de suite projetés vers le rendez-vous tant attendu par toute une ville : la réception d’Arsenal, jeudi 7 mars, au Roazhon Park.

Grenier « préfère jouer tous les trois jours qu’une fois par semaine »

Auteur du second but rennais, Mbaye Niang s'est félicité d’avoir « rectifié le tir à la mi-temps » après « une première période peu convaincante par manque d’idées ». « On n’avait pas encore la tête à Arsenal car c’était d’abord important d’aller en demi-finale », a ajouté l’ancien Milanais, qui va maintenant profiter d’une semaine sans match, avant d’aborder sans complexe le 8e de finale face aux Gunners : « Arsenal est une grande équipe mais aucune équipe n’est imbattable. On est encore en course dans trois compétitions et on va toutes les jouer à fond ! » L’attaquant sénégalais espère confirmer sa belle saison. « Aujourd’hui, j’ai enfin trouvé un coach et un club qui me donnent de la régularité », savoure-t-il. Quant à la fatigue inhérente au calendrier dantesque du Stade Rennais, Clément Grenier l’évacue sans hésitation. « Je préfère jouer tous les trois jours qu’une fois par semaine », conclut le régulateur rennais.