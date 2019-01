Avant le match, il y a eu une minute d'applaudissements en hommage à Sala. — IAN KINGTON / AFP

L’attaquant argentin était dans tous les esprits. Une minute d’applaudissements pour Emiliano Sala a été respectée à l’Emirates Stadium, comme dans tous les stades de la Premier League, alors que Cardiff s’apprêtait à affronter Arsenal ce mardi soir, pour son premier match depuis la disparition de l’ancien nantais.

Les supporters de Cardiff, ainsi que les membres du club, arboraient la jonquille jaune, symbole gallois, en l’honneur de l' Argentin disparu. Les capitaines des deux équipes ont aussi déposé des bouquets de jonquille sur le rond central avant la rencontre.

Jonquilles et écharpe du FC Nantes

Dans le virage de l’enceinte réservée aux supporters gallois, un drapeau argentin avec le nom de Sala a été accroché. Certains supporters ont montré des maillots de l’Argentine, l’un d’entre eux a brandi une écharpe du FC Nantes, l’ancien club du joueur disparu.

Une écharpe du FCN a été brandie dans une tribune. - IAN KINGTON / AFP

Une longue banderole a aussi été déployée. On pouvait y lire : « On ne t’a jamais vu jouer et jamais vu marquer, Emiliano notre beau Bluebird, nous t’aimerons pour toujours. »

Emiliano Sala et David Ibbotson, le pilote, voyageaient à bord d’un monomoteur Piper Malibu qui a disparu des radars lundi il y a presque dix jours, à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île de Guernesey, alors que l’attaquant rejoignait son nouveau club, venant de Nantes.

Le nom de Sala inscrit dans le programme du match

Des recherches sous-marines privées, financées par des dons, vont être entreprises le week-end prochain pour tenter de retrouver l’avion disparu. Les autorités britanniques avaient mis fin aux recherches jeudi dernier.

Dans le programme du match, Arsenal a aussi rendu hommage à Sala, incluant le joueur dans l’effectif de Cardiff, remplaçant son numéro par une jonquille.

Belle initiative du club d’Arsenal qui a une pensée pour Emiliano Sala, qui figure dans l'effectif de Cardiff dans le programme de la rencontre distribué aux supporters ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/x1dFbgmVk7 — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) January 29, 2019

En ouverture de la publication, Unai Emery a aussi rendu hommage à l’Argentin et offert sa sympathie à son homologue Neil Warnock. L’entraîneur des Bluebirds avait révélé lundi avoir pensé à démissionner après la disparition de l’Argentin, évoquant « une semaine traumatisante » pour lui et ses joueurs.

La famille a besoin de « trouver quelque chose », selon Koscielny

Le capitaine des Gunners Laurent Koscielny, absent mardi en raison d’une contusion au visage, a comparé l’atmosphère de la rencontre à celle de ses matches avec l’équipe de France pendant et après les attentats de Paris en 2015. « C’est parfois difficile de jouer certains matchs. Il faut être professionnel, mais on ressent aussi l’émotion, la tristesse autour de soi », a-t-il écrit dans le programme du match édité par Arsenal.

« Je suis très content que les recherches se poursuivent », a ajouté le Français, insistant que la famille a besoin de « trouver quelque chose » pour faire son deuil. « Beaucoup de gens, joueurs et fans ont aidé à financer ces recherches. Cela montre que le football est une grande famille. Quand quelque chose de triste arrive, on se rassemble et on s’entraide tous », a-t-il estimé.