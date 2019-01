FOOTBALL Comme le match aller, ce Toulouse-Angers a débouché sur un match nul et vierge...

Le gardien d'Angers Ludovic Butelle repousse le penalty du capitaine du TFC Max-Alain Gradel au Stadium de Toulouse, le 27 janvier 2019 en Ligue 1. — P. Pavani / AFP

Les gardiens Baptiste Reynet, pour Toulouse, et Ludovic Butelle, pour Angers, ont tous deux joliment détourné un penalty.

Chaque équipe a dominé une mi-temps dans un match dans l’ensemble décevant.

Pour conclure un dimanche de pluie, de vent et de froid, on pouvait se douter qu’il y avait mieux qu’une « affiche » entre deux équipes de la seconde moitié du classement de Ligue 1. « Un bon match de janvier », sourira, non sans ironie, Mathieu Dossevi, le milieu offensif du TFC.

Effectivement, le slogan du championnat autoproclamé la « ligue des talents » n’était pas pensé pour ce Toulouse-Angers, disputé officiellement devant 11.296 spectateurs (beaucoup moins officieusement). Cinq jours après l'incroyable TFC - Reims en Coupe de France (4-4, 4-3 aux tirs au but), cette rencontre match a accouché d’une quasi-purge. Toulouse, 13e de L1, compte désormais deux nuls vierges cette saison. Le premier remonte au match aller en Anjou, le 22 septembre…

Deux gardiens brillants sur penalty

« Parfois, on parle de penaltys manqués, là ce sont deux penaltys arrêtés », remarque Stéphane Moulin, l’entraîneur du SCO. Si Baptiste Reynet n’avait pas brillé d’entrée, la physionomie du match aurait été changée. Mais dès la troisième minute, le gardien toulousain a joliment détourné (sur son poteau) le penalty tiré par Stéphane Bahoken (3e). A l’origine, une charge de Christopher Jullien sur l’intenable Flavien Tait.

📊 @BaptisteReynet est le 1er gardien du @ToulouseFC qui arrête un penalty en @Ligue1Conforama depuis @AlbanLafont face à Malcom le 21 janvier 2017.



C'était il y a 2 ans.#TFCSCO pic.twitter.com/14TfqETXjn — TFC Database (@TFCDatabase) January 27, 2019

A la 72e, c’est le défenseur angevin Romain Thomas qui fauchait le remuant Dossevi dans sa surface de réparation. Après avoir réussi un peno et un tir au but face à Reims, Max-Alain Gradel a cette fois buté sur Ludovic Butelle. Sur le corner qui a suivi, le capitaine ivoirien du TFC a vu sa reprise repoussée sur sa ligne par Vincent Manceau.

Reynet sauvé par l’équerre

Excellent sur le penalty de Bahoken, décisif sur une tête sur corner de Thomas (43e), Reynet n’a pas bronché sur un coup franc de 22 mètres signé Tait (53e). Mais c’est l’équerre qui a sauvé le gardien du TFC.

Tait m'a encore impressionné ce soir, pas tant offensivement que défensivement, il a récupéré énormément de ballons et a été très efficace dans sa relance #TFCSCO — karlito (@Loscsco97) January 27, 2019

Dans l’ensemble, le SCO n’aurait pas forcément volé un succès au Stadium, même si l’équipe d'Alain Casanova a redressé la tête en seconde période, après le passage d’un 3-4-3 à un 4-2-3-1 qui lui a permis de se montrer (enfin) dangereuse. Seulement, il aurait fallu un Jimmy Durmaz plus inspiré au milieu et un Yaya Sanogo plus actif devant pour espérer mieux…

Le TFC n’y arrive plus à domicile en L1

On vous parle d’un temps où les gilets jaunes n’étaient pas sortis des boîtes à gants. Pour trouver trace d’un succès toulousain en Ligue 1 au Stadium, il faut remonter au 25 août contre Nîmes (1-0).

📊 Le @ToulouseFC a égalé un triste record du club à domicile en @Ligue1Conforama.



Cette précédente série datait de décembre 2017 - mai 2018.#TFCSCO pic.twitter.com/Nklww25ubL — TFC Database (@TFCDatabase) January 27, 2019

« Il n’y a pas une volonté d’être plus costauds à domicile qu’à l’extérieur », indique Casanova, dont l’équipe a quand même réussi à gagner chez elle contre Nice (4-1) le 6 janvier. Mais c’était en Coupe de France.

Ceci dit, avant d’aller chez un Monaco en crise, le TFC n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs, alors qu’Angers a réagi après son échec mercredi à Nîmes (3-1). « On a montré des choses, on a joué », estime Moulin. Le 14e de Ligue 1 devra maintenant gagner samedi contre Dijon, face à un concurrent pour le maintien.