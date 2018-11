FC Nantes: Vahid, un coach défensif? Le FCN en met maintenant 5 à Guingamp

La joie de Girotto sur le 4e but du FC Nantes. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Le FC Nantes a laminé (5-0) Guingamp ce dimanche à la Beaujoire.

Les Canaris de Vahid Halilhodzic n'en finissent plus de remonter au classement (10es) et de marquer des buts.

Ils sont inarrêtables depuis presque un mois. Ce dimanche, les Canaris ont étrillé (5-0) Guingamp à la Beaujoire. Un succès qui leur permet de basculer pour la première fois de la saison dans le top 10 de la Ligue 1 (10e). Peu inspirés en première période, les hommes de Vahid Halilhodzic ont reçu un petit coup de pouce de l’arbitre. Lequel a sifflé un penalty très généreux pour le FC Nantes que Sala s’est empressé de transformer (43e). Ensuite, ce fut un festival offensif. Un feu d’artifice de buts. Et pas que des vilaines réalisations. Rongier d’une magnifique frappe (64e), Touré d’une superbe demi-volée (70e), Girotto d’un boulet de canon (78e) et l’inévitable Sala en renard des surfaces (83e) ont rendu la copie « parfaite », selon le milieu de terrain Valentin Rongier, et achevé une formation de Guingamp (lanterne rouge) à l’agonie.

Depuis l’arrivée de Coach Vahid début octobre - hormis le couac à Bordeaux (3-0) - les Canaris n’en finissent plus de régaler sur le plan offensif. 4-0 contre Toulouse, 2-1 à Amiens, 3-0 à Montpellier en Coupe de la Ligue et maintenant 5-0 contre Guingamp. « Vous voyez que je ne suis pas un entraîneur défensif, moi l’ancien attaquant, ironise Halilhodzic. Il faut voir toutes les conneries qui sont écrites sur moi. Un jour, je vais sortir un livre avec toutes ces conneries, ça sera un best-seller mondial. »

Quel effet Vahid !

Halilhodzic a de l’humour, mais sa responsabilité sur ce redressement spectaculaire est évidemment immense. A son arrivée fin septembre, les Canaris étaient moribonds et englués à la 19e place de la L1. Aujourd’hui, le FCN, à défaut d’être toujours séduisant, fait preuve d’une efficacité défensive et offensive diabolique. « Vahid Halilhodzic a mis sa patte sur l’équipe, tout le monde a bien réagi à sa méthode, estime Nicolas Pallois, titulaire pour la première fois ce dimanche en charnière centrale. Il emporte tout le monde avec lui. Il fait des choix et tout le monde tire dans le même sens. Avant c’était un peu compliqué. Là, c’est une nouvelle approche et il connaît le foot sur le bout des doigts. »

Valentin Rongier corrobore : « Son arrivée a secoué un petit peu tout le monde. C’est plus de rigueur défensive. Il veut que chacun reste dans sa zone et ne se disperse pas. Par ailleurs, il nous demande nous, les milieux d’être présents aux abords de la surface de réparation. » Cela donne ce dimanche trois buts inscrits par… Rongier, Touré et Girotto à 25 m des buts bretons.

Il a « japonisé » Nantes

Même s’il estime que c’est encore très « fragile », Coach Vahid se réjouit de cette métamorphose, mais avoue qu’il ne l’attendait pas aussi rapidement. « Les joueurs ont accepté la souffrance du travail. Ils ont même été demandeurs de ça. Je ne pensais pas qu’on arriverait aussi vite. Le comportement de joueurs, je n’aurais jamais imaginé, je pensais avoir plus de problèmes sur la ponctualité, dans le travail, sur l’écoute parce qu’il y a beaucoup de travail tactique. Mais je les félicite sincèrement tous, même ceux qui ne jouent pas. Je pense qu’on a un petit peu japonisé Nantes dans le travail, dans le comportement, dans le respect, dans la ponctualité, et ça a payé. » Et même de manière très spectaculaire depuis 4 matchs.