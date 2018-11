PSG: Mbappé en leader de l'équipe? Angel Di Maria valide complètement

Souvenez-vous, c’était au micro de Canal +, à la fin d’un classico que Kylian Mbappé avait marqué tant par sa présence sur le banc au coup d’envoi que par son but peu après être entré en jeu : « Une grande équipe se repose sur des leaders, et il faut qu’ils sachent faire la différence lors des moments clés. Moi je suis prêt à tenir ce rôle aujourd’hui. Je l’ai fait aujourd’hui. »

Accusé d’avoir encore fait preuve de maladresse voire d’avoir un peu le boulard, Mbappé a un allié de poids en la personne d'Angel Di Maria​. En conférence de presse d’avant-match contre Lille, l’Argentin a estimé que son coéquipier avait effectivement l’étoffe d’un leader du haut de son statut de champion du monde (on rappelle que la France a gagné le Mondial en Russie et compte désormais deux étoiles. DEUX ETOILES !!!!)

« Pour tout dire je n’ai pas entendu ce qu’a dit Kylian. C’est un garçon phénoménal. Il fait du mieux possible pour l’équipe. Après le Mondial, il a vraiment eu l’opportunité de grandir. Il est important pour la France comme pour le PSG. Avoir gagné la Coupe du monde lui confère plus d’assurance dans cette équipe et en sélection. S’il dit qu’il peut être un leader, il peut l’être. »