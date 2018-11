PSG: «Je ne pouvais pas laisser passer ça»... Tuchel revient sur la sanction contre Mbappé et Rabiot

Thomas Tuchel dans ses oeuvres — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Thomas Tuchel est brièvement revenu sur la mise au ban (c) de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot lors du dernier classico à Marseille (2-0), à l’occasion d’une conférence de presse bien matinale, jeudi (deutsch qualität). « Je ne pouvais pas laisser passer ça. Mais maintenant les choses sont passées et notre attention est focalisée vers Lille », a sobrement déclaré le Teuton, avant de passer à la suite. Lille et Naples, donc.

Buffon titulaire contre Lille et Naples

Tuchel a profité de cette conf' pour annoncer la titularisation de Gigi Buffon à l’occasion des deux matchs à venir. « C’est très important qu’il soit ici et parle à tout le monde et fasse partager son expérience. Il sera dans les buts demain et aussi contre Naples. » Et donc, logiquement, Areola le remplacera sur le banc de touche.

Enfin, le technicien allemand s’est réjoui de la prolongation de Di Maria jusqu’en 2021. « C’est une excellente nouvelle de voir continuer Ángel avec nous, c’est un joueur très professionnel », a-t-il dit.