OM-PSG: Qui a passé la pire soirée au Vélodrome... Mbappé, Tuchel, Neymar, Thauvin ou ma voisine?

Avec onze victoires en onze matchs de Ligue 1, le PSG égalise un record vieux de près de soixante ans. Les Parisiens ont battu l’OM (2-0). Marseille n’a pas gagné un seul Classico en sept ans.

Au-delà des records, la soirée a tout de même été contrastée pour les stars des deux équipes. Thauvin a joué sur un pied - et plutôt honnêtement. Mbappé a été brillant et pourtant, il a été puni. Et Neymar a été sifflé.

Vous connaissiez l’effet Papillon, on invente l’effet Classico. Une succession d’évènements infimes qui entraînent… Un évènement infime. Thauvin n’est pas allé en Allemagne soigner son talon auprès de son sponsor Adidas. Ça ne l’a pas empêché de livrer, en vain, une belle bataille face au PSG, ce dimanche, au Vélodrome.

On y était. C’est notre boulot, et c’est aussi celui de Stéphanie, qui faisait une tête de six pieds de long en arrivant en tribune de presse : « Je me farcis tous les matchs nazes, alors ce n’est pas parce que je suis malade que je vais louper le Classico, non ? » Deux bonnes heures plus tard, en zone mixte : « Alors, tu penses que c’est mort, pour l’autographe de Mbappé ? »

Tuchel déclare être « triste »

Effectivement, c’est loupé : le prodige français a filé à l’anglaise, sans un regard ni un mot pour les « non-détenteurs de droits ». Se réveillera-t-il satisfait de sa virée marseillaise ? Il a passé une bonne partie de la rencontre à bouder, alors qu’il cirait le banc. Puis il a marqué sur sa première action (ou presque) et s’est amusé comme un petit fou dans les espaces béants de l’arrière-garde marseillaise. Il est impliqué sur le but du 2-0, inscrit par Draxler.

Thomas Tuchel, lui, était « triste » après la rencontre. Triste parce qu'il a dû sanctionner Mbappé et Rabiot qui étaient arrivés à la bourre à la causerie d'avant-match. Ils étaient remplaçants au coup d'envoi :

Je déteste jouer sans Kylian, ici, dans un match comme ça. Je n’aime pas cela. Nous avons gagné pour la 11e fois (en 11 matchs de Ligue 1), c’est énorme, mais aujourd’hui c’est pour moi un peu difficile. »

Difficile d’avoir dans son équipe des adulescents inconséquents ? « L’entraîneur a bien montré que le club était plus important que les individus », balance Julian Draxler, buteur comme Mbappé. Un taquet, un cliché : « Ce n’est jamais facile de jouer au Vélodrome. »

Course-poursuite dans le virage nord

Neymar l’a constaté. Il a pris des boulettes de papier sur la tronche, un peu de verre, pas mal d’injures. Une bronca exceptionnelle accompagnait chacun de ses mouvements. Ça a commencé à son entrée sur la pelouse pour l’échauffement et c’est particulièrement monté en pression après la mi-temps. On gardera longtemps en mémoire cette improbable course d’une poignée de couillons à travers le virage nord pour lui balancer des restes de pique-nique par-dessus les grilles.

Et sinon, son match ? Il a fait du Neymar : une passe décisive sur le second but parisien, des dribbles magnifiques (56e, 77e, par exemple), d’autres plus idiots : on a beaucoup aimé cette action, aux alentours du quart d’heure de jeu, quand il a tenté de soulever le ballon lui-même pour le reprendre de volée à mi-hauteur, vers le bas. Un smash inspiré du sepak-takraw, un hybride tennis-volley-football très pratiqué en Asie du Sud-Est.

Gustavo a mis un bon coup de tête dans ce ballon - une action qui a fait rugir le Vélodrome. Thauvin aussi a récolté son lot de vivats, jusqu’en zone mixte. « Personnellement je suis très content de mon match, j’ai réalisé une bonne performance, surtout pour une reprise », a-t-il dit.

Rudi Garcia en colère

Sa blessure au talon, qui l’a éloigné des terrains pendant près de trois semaines ? « Ça a été dur, j’ai repris l’entraînement seulement samedi avec le groupe… J’ai beaucoup travaillé sur le vélo pour préserver mon pied. » Apparemment, il n'a pas trop ressenti de douleurs ce dimanche, mais Rudi Garcia a préféré le faire sortir à vingt minutes de la fin de la rencontre.

« J’ai juste à féliciter mes joueurs, ils ont montré un visage à la hauteur de l’évènement », a déclaré l’entraîneur de l’OM. Qui lui a passé une très, très, très mauvaise soirée. Quand Rudi Garcia pas content, lui toujours parler d’arbitrage. En vrai, il soupire : « Si le VAR est mis en route un jour en Ligue 1… »

