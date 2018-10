PSG-OM: Rudi Garcia prolongé à la veille du classico, on appelle ça un beau signe de confiance

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2021, a annoncé le club samedi sur son site internet, à la veille du clasico contre le PSG. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta prolonge également son bail jusqu'en 2021 au sein du club phocéen.

🔵 TWO MORE YEARS!



We’re delighted to announce the contract extensions of @RudiGarcia and Andoni Zubizarreta until 2021. pic.twitter.com/SrXrwYHTDG