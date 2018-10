VIDEO. Election de Bolsonaro: «J'espère que ça va aider le pays...» Neymar a enfin parlé politique (mais pas bien longtemps)

POLITIQUE C'est compliqué, très compliqué, même, discuter politique avec un footballeur. Mais quand on parle portugais et/ou qu'on a des amis en or, on peut au moins essayer...

Neymar sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. — J.E.E. / SIPA

L’élection de Bolsonaro ? « J’espère que ça va aider le pays d’une manière ou d’une autre. Si Dieu le veut. » On a tourné notre langue sept fois dans notre bouche, discuté avec plusieurs lusophones et connaisseurs du Brésil, et voilà ce qu’on tire de quelques secondes de conversation avec Neymar, à l’issue du Classico entre l’OM et le PSG.

Un peu de contexte : il est très compliqué de parler politique avec un joueur de futebol. L’auteur de ces lignes l’avait vérifié au moment de la présidentielle avec Bafé Gomis. Un joueur plutôt bavard… Et qu’on avait trouvé bien embarrassé face à une question consensuelle sur Marine Le Pen.

« Il n’articule pas, c’est dingue »

Dans une zone mixte surpeuplée, surchauffée et un peu tendue, on a péniblement tendu notre dictaphone vers la star brésilienne. Par péniblement, comprenez que 20 Minutes Marseille avait sorti les grands moyens avec une perche à selfie à 12 euros. Plusieurs journalistes lusophones l’ont interrogé. Puis Neymar s’est barré.

Un collègue a réveillé une amie Brésilienne, qui nous a d’abord parlé de l’ex-petite copine de Neymar. Puis qui, comme nous, a galéré. « Il n’articule pas, c’est dingue. » Il est minuit quinze heures française, une demi-douzaine de journalistes sont penchés sur le téléphone. Et on ne pige pas grand-chose.

Ou alors, les footballeurs sont exactement comme les hommes politiques : ils racontent n’importe quoi et on les écoute un peu trop attentivement. Comme on ne va pas vous abandonner avec cette chute populiste, un conseil lecture (ci-dessous). C’est un peu long, ça a été écrit avant le premier tour mais comptez sur nous : ça vaut le coup.