VIDEO. Real Madrid-Liverpool: «Tout le monde sait qu'il l'a fait exprès», Mido et l'Egypte furieux contre Ramos

Salah s'est blessé sur cette action face à Ramos. — GENYA SAVILOV / AFP

Un pays inquiet et très remonté contre Sergio Ramos. Toute l’Egypte vite dans l’angoisse après la sortie prématurée de Mohamed Salah lors de la finale de la Coupe du monde. Victime d’une luxation à l’épaule suite à un choc avec Ramos, le meilleur buteur de la Premier League ne sait pas s’il pourra être rétabli à temps pour le début du mondial.

"He who understands football knows that Sergio Ramos injured Salah intentionally"



🗣 Mido pic.twitter.com/ufULowB2z6 — Ladbrokes (@Ladbrokes) May 27, 2018

En attendant le verdict définitif, c’est le défenseur espagnol qui prend la marée au Caire et ailleurs, où l’ancien joueur de l’OM Mido a dégainé le premier sur twitter : « Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’il l’a fait exprès. Un autre joueur aurait enlevé son bras, mais Sergio Ramos s’est accroché et lui a fait une clé de bras ». Il est vrai que le geste de Ramos n’est pas très clair sur l’action, comme ce coup de coude sur Karius passé inaperçu en direct, juste avant les deux boulettes du gardien des Reds.

Dimanche matin, le journal égyptien El-Watan s’en remet à Dieu pour s’occuper du sort de Ramos, reprenant une formule qui s’est répandue sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche. « Ramos le Chien », « Animal », « On se vengera », « Saleté » et autres insultes plus violentes encore ont été relayées par des anonymes mais aussi des analystes sportifs ou encore le célèbre homme d’affaires Naguib Sawiris, qui manque rarement une occasion de tweeter.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

Les comptes Facebook et Tweeter de Ramos ont été remplis d’invectives de supporters Egyptiens et du monde entier, en arabe, en anglais ou en espagnol. Une pétition a même été lancée sur la plateforme change.org, demandant à la Fifa et l’UEFA de sanctionner Ramos pour avoir « intentionnellement blessé Mohamed Salah ». Elle avait recueilli plus de 80.000 signatures dimanche à la mi-journée.

« Avant tout, nous sommes des camarades », a relativisé Ramos sur son compte Twitter, regrettant que le football montre « parfois ses mauvais côtés ». Surtout lui, en l’occurrence.