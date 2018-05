OL: «Une icône», «la meilleure meneuse de jeu française»… Quelle trace va laisser Camille Abily à Lyon?

« J’ai eu une émotion particulière pour mon dernier match avec mon club de cœur au Parc OL. » C’est ainsi que Camille Abily a annoncé qu’elle mettrait un terme dans un mois à sa carrière de joueuse de haut niveau, dimanche après la qualification européenne contre Manchester City (0-0, 1-0).

A 33 ans, la milieu de terrain lyonnaise pourrait donc remporter dans les prochaines semaines son 13e titre de championne de France, sa 9e Coupe de France et surtout sa 5e Ligue des champions, le 24 mai à Kiev contre Wolfsburg. Un palmarès qui en dit long sur la trace laissée par Camille Abily dans le football français, à Montpellier, au PSG, et surtout à l’OL (de 2006 à 2009 puis de 2010 à 2018).

« Elle est selon moi la meilleure meneuse de jeu de l’histoire du foot féminin en France, confie d’emblée Patrice Lair, son ancien entraîneur au MHSC puis à Lyon. Elle a une palette exceptionnelle car j’ai aussi pu la faire jouer avant-centre, sur les côtés ou à la récupération. » Et la Bretonne a quasiment toujours répondu présent durant les nombreuses conquêtes lyonnaises, en impressionnant au passage ses coéquipières.

« Etre aussi performante à tous les postes est la preuve qu’il s’agit d’une joueuse de grande classe, indique l’ailière Elodie Thomis, qui la côtoie depuis 13 ans. Camille est vraiment devenue une icône qui a beaucoup fait pour promouvoir le football féminin. »

Egalement sélectionnée à 183 reprises (37 buts) en équipe de France de 2001 à 2017, Camille Abily signe encore une saison pleine (18 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues), même si Reynald Pedros ne l’a titularisée qu’une fois sur les quatre récents chocs de Ligue des champions.

Congratulations @cam10abily23 - set to become the first woman to make 80 UEFA club appearances👏👏👏👏 Will it be #UWCL title number 5 for her and @OL? pic.twitter.com/XNqQ4dSRzc