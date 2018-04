L’OL n’est plus bien loin d’un troisième sacre européen consécutif, ce qui constituerait (encore) un record pour cette incroyable machine à gagner. Mais la demi-finale aller de Ligue des champions laisse planer un doute depuis une semaine. Extrêmement solide, Manchester City est parvenu à stopper la série de 28 succès en 28 rencontres officielles depuis l’été dernier (0-0). Tout en étant la première équipe à ne pas concéder de but d’une attaque intenable, cette saison encore, avec 5,5 buts en moyenne par match grâce notamment au tandem Hegerberg-Le Sommer. La pression sera donc clairement côté lyonnais, ce dimanche (14h45) face à une équipe mancunienne ayant réussi le petit exploit de l’emporter au Parc OL (0-1) il y a tout juste un an.

>> Rendez-vous à 14h30 pour le début du live