Armel Le Cléac'h chavire au large du Maroc avec son maxi trimaran Banque Populaire IX

VOILE Le skipper était en route pour la course Nice Ultimed...

Il était en route pour la course Nice UltiMed. Le maxi-trimaran Banque Populaire IX a chaviré dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’il naviguait au large des côtes marocaines, mais Armel Le Cléac’h, Pierre-Emmanuel Hérissé et leur cameraman n’ont pas été blessés, a indiqué son équipe samedi.

Les trois hommes qui étaient sur le bateau au moment de l’accident ont réussi à se mettre en sécurité dans la coque centrale en attendant les secours et ils ont été hélitreuillés par l’armée marocaine. « Les conditions étaient plutôt stables, j’avais vérifié et il n’y avait pas de grain ou d’orage possible devant nous », a expliqué Armel Le Cléac’h une fois revenu à terre.

« Tout est allé très vite »

Ce dernier était dans la « cabane, en veille aux manœuvres. J’ai été m’allonger cinq minutes sur la bannette pour commencer une sieste. Le bateau a commencé à se lever très vite suite à une survente de vent, je n’ai pas eu le temps de sortir. J’ai pu choquer la grand voile mais cela n’a pas suffi. Tout est allé très vite, le bateau a basculé sur le côté tribord. Je me suis retrouvé à l’envers dans l’eau qui avait inondé la cabane. Pierre-Emmanuel m’appelait pour savoir si j’étais là. Nous arrivions à nous entendre entre deux vagues, j’ai réussi à sortir de là et à me hisser dans la coque centrale en sécurité avec eux, à l’abri », a-t-il raconté.

Parti de Lorient mardi, le bateau rejoignait Marseille pour disputer la Nice UltiMed, rassemblement et régates en Méditerranée de navires de la classe Ultim à Marseille (25-26 avril) et Nice (28 avril-6 mai). Le Cléac’h avait fait un petit détour en allant chercher un point de passage au nord-ouest des Canaries pour s’entraîner et Banque Populaire IX était en route vers Cadix pour prendre le reste de son équipage pour la suite du programme.

« Dur à vivre »

« C’est vraiment dur à vivre, les conditions en mer étaient maniables, nous avons déjà navigué avant dans des conditions beaucoup plus fortes et engagées. Tout a basculé en quelques secondes », a encore regretté le skipper. « Au moment où nous avons quitté le bateau, les trois coques et les bras étaient intacts, le mât quant à lui, est cassé en plusieurs morceaux ».

L’équipe va tenter de récupérer le bateau le plus rapidement possible et espère le remettre en état à temps pour la Route du Rhum en novembre. Mis en l’eau en 2017, Banque Populaire IX est un trimaran de la catégorie Ultim (24 à 32 m de long). Il mesure 32 mètres de long, pour 23 m de large. Son mât culmine à 38 mètres.