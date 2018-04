VIDEO. Vendée Globe: O'Coineen termine la course un an après Le Cleac'h en ayant reconstruit son voilier

L'Irlandais Enda O'Coineen. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Techniquement, il n’a pas terminé le Vendée Globe - course sans escale - dans les règles de l’art. Mais peu importe. Enda O’Coineen a rejoint les Sables d’Olonne plus d’un an après le vainqueur Armel Le Cléac'h, au prix d’un remarquable exploit. Parti le 6 novembre 2016, son périple aura duré 526 jours. Prends ça, Tom Hanks (« Wilsooooooooon!!! »).

On vous refait l’histoire : l’Irlandais avait dû abandonner l’Everest des mers après avoir perdu son mât au large de la Nouvelle-Zélande, où il retrouve un autre bateau endommagé (après avoir percuté un Ofni), « Le Souffle du Nord pour Le Projet Imagine ». Vient ensuite l’idée de reconstruire un monocoque en assemblant les deux machines. Ce sera chose faite en janvier 2018.

65 jours plus tard, O’Coineen est reçu aux Sables​ par, mine de rien, plusieurs centaines de personnes venues saluer son exploit, qui ne sera hélas pas reconnu officiellement.