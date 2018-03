«Il va y avoir de grands changements la saison prochaine»... Di Maria parle de l'avenir du PSG

Angel Di Maria lors de PSG-Real Madrid, le 6 mars 2018. — Christophe Ena/AP/SIPA

« Il va y avoir de grands changements [au PSG] la saison prochaine ». L’annonce est faite par Angel Di Maria dans les colonnes du journal argentin Olé. Comme ça. Au mois de mars. Ça promet.

Mais de quoi parle-t-il ? Peut-il envisager plus gros changements que ceux de l’été précédent marqué par les arrivées de Neymar​, Mbappé et Dani Alves (et Berchiche) ? Ou même un départ du Fideo, annoncé partant à plusieurs reprises l’été dernier ? Impossible de le savoir.

Di Maria comprend la déception du public

L’international argentin est en outre revenu sur l’élimination du club parisien en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, et accepte pleinement le courroux des supporters.

« C’est un coup dur, on a dépensé 400 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs, le club avait des attentes différentes avec Neymar et il était donc normal que les exigences soient fortes. Le club a beaucoup souffert de l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions. […] Il était évident que, face à l’arrivée de joueurs importants, les supporters allaient critiquer et être déçus. »

Angel Di Maria ne compte pour autant pas baisser les bras en cette fin de saison, même en pleine année de Coupe du monde​. « Nous avons encore trois titres à jouer et à gagner. Si nous y arrivons, ce sera très positif parce que la saison passée, nous n’avions pas réussi à faire le triplé. » Maigre consolation.