VIDEO. FC Nantes-Troyes: Un vibrant hommage à Daguillon, une soirée empreinte d'émotions

Le magnifique tifo de la tribune Loire en hommage à Dag'.

Philippe Daguillon, kiné historique du club, est décédé vendredi matin, le jour de ses 59 ans.

Un magnifique hommage lui a été rendu, samedi soir, lors de Nantes-Troyes (1-0).

« J’avais les yeux gorgés d’eau, c’était dur de rentrer dans le match… » Valentin Rongier et les Canaris ont pourtant rendu hommage à leur kiné, Philippe Daguillon, de la plus belle des manières en s’imposant 1-0, samedi soir, contre Troyes, à la Beaujoire.

Quand il a marqué son but, Sala a eu une pensée par Dag'. - LOIC VENANCE / AFP

Avant la rencontre, un protocole avait été mis en place pour dire au revoir à celui qui a servi le FCN de 1985 à aujourd’hui. Dag' - comme tout le monde le surnommait - est décédé vendredi matin d’un cancer contre lequel il se battait depuis presque deux années.

Sa playlist (avec notamment du Johnny Hallyday) a animé l’avant-match. Un diaporama sur ses années auprès des différentes générations de Canaris (et des Bleus car il avait travaillé auprès des équipes de France espoirs et A dans les années 80) a été diffusé sur les écrans géants du stade à quelques minutes du début de la rencontre.

Une minute d’applaudissements (à laquelle le défenseur italien Davide Astori et le jeune joueur de Tours Thomas Rodriguez étaient associés) a eu lieu à quelques secondes du coup d’envoi. Tous les salariés du club, habillés d’un tee-shirt avec la mention « Merci Dag » étaient réunis au bord de la pelouse, aux côtés des deux fils de Philippe Daguillon.

Les salariés du FCN se sont rassemblés avant le match pendant la minute d'applaudissements. - LOIC VENANCE / AFP

Une minute empreinte d’émotion durant laquelle on a vu le président Kita, qui a toujours été derrière son kiné, extrêmement ému. Certains joueurs troyens, passés ou formés à Nantes comme Zelazny, Niane et Vizcarrondo, ont rejoint le cercle nantais. Le coach de l’Estac Jean-Louis Garcia, ancien joueur nantais et grand ami de Dag', les a aussi rejoints.

Les supporters nantais ont aussi affiché leur soutien en déployant un tifo à l’effigie de Dag' et une banderole en bas de tribune : « Philippe Dag', la Brigade marche à tes côtés ».

Le magnifique tifo de la tribune Loire en hommage à Dag'. - LOIC VENANCE / AFP

« On voulait rendre hommage à Dag' en gagnant, c’était le minimum à faire », estime Valentin Rongier, très marqué en zone mixte. « Il s’est battu, on s’est battu aussi… et on a eu une belle récompense ! », conclut Léo Dubois. Nantes l’a emporté 1-0 à quelques minutes de la fin grâce à une tête de Sala. Sans doute la plus belle façon de dire au revoir à Dag'.