Angers-Guingamp: Le SCO gagne enfin deux matchs d'affilée, et au meilleur moment...

La joie angevine sur le 3e but signé Traoré.

Angers s'est imposé (3-0) contre Guingamp samedi soir.

Un deuxième succès d'affilée... pour la première fois de la saison, qui tombe à point nommé dans la course au maintien.

Il aura fallu attendre le 3 mars et la 28e journée de L1. Angers a enfin fait coup double. Samedi soir, les hommes de Stéphane Moulin ont remporté pour la première fois de la saison deux matchs d’affilée. Un succès (3-0) contre Guingamp avec un écart flatteur pour les Angevins au regard de la rencontre. « Lorsqu’on voit le résultat de ce match, on se dit que ça a été facile, mais ce n’est pas le cas », analyse, lucidement, le coach Stéphane Moulin.

« L’entame catastrophique » de Guingamp, selon Antoine Kombouaré son homologue breton, a bien aidé les Angevins. Car dès la 37e seconde, Flavien Tait a ouvert le score. Une des réalisations les plus rapides de la saison. « Ce but rapide nous a libérés et nous a permis de mettre en place notre bloc et de les attendre », reconnaît le milieu de terrain Baptiste Santamaria. Tout ce qu’aime le SCO. Etre recroquevillé et partir en contres, avec devant un joueur dont la cote ne cesse de grimper en flèche : Karl Toko Ekambi. Ce dernier, auteur de son 14e but, a une capacité à faire des différences, seul, balle au pied, assez exceptionnelle.

Programmé pour jouer le maintien !

Réduire le joli succès de samedi au seul Toko Ekambi serait faire un raccourci. Dans la dernière ligne droite de la saison, Angers semble posséder des qualités d’abnégation et de sang-froid que d’autres formations aussi amenées à jouer le maintien n’ont sans doute pas. Le SCO est programmé pour jouer sa survie jusqu’à la 38e journée. « Il faut féliciter ce groupe qui ne lâchera rien, conclut Moulin. Et ils ont confirmé encore ce soir qu’ils ne lâcheront rien jusqu’au bout. »