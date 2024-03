Malgré son côté sombre, l’entrée en bourse de Reddit risque d’avoir la cote

L’annonce est surprenante. Bien plus surprenante que l’arrivée de Kylian M’bappé au Real Madrid. Dès le début du mois de mars, la plateforme de forums de discussion Reddit devrait rentrer en bourse. Le 25 février, le site a en effet déposé un dossier auprès autorités financières américaines (SEC). « Etre cotés nous permet de lever des fonds et d’offrir une liquidité à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit », a commenté Steve Huffman, cofondateur de la société, dans la lettre jointe à l’organisation boursière.

Si l’influence du forum ne fait aucun doute avec ses 73 millions d’utilisateurs actifs quotidien (et 267 millions hebdomadaire !), le site né en 2005 est-il assez bien sapé pour rentrer dans le club des entreprises cotées en Bourse ?

Du Pizzagate aux conversations masculinistes

Avec ses allures un peu sombres, on aurait tendance à répondre par la négative. Sur Reddit, il y a de tout et de rien. On y trouve aussi bien des débats autour de la politique, des discussions sur la situation à Gaza, mais aussi un internaute qui se demande ce qu’il peut faire des « 50 boîtes d’œufs » qu’il a chez lui. Mais parfois, les discussions ont de véritables conséquences. Aux Etats-Unis, en 2016, la théorie du complot autour du pizzagate – la présence d’un réseau pédophile dirigé par les proches du couple Clinton – était en partie née des forums Reddit. Selon les internautes, le réseau illégal sévirait dans une pizzeria de Washington, nombreuse fois harcelée, jusqu’au coup de feu tiré un soir de décembre par un homme « souhaitant mener sa propre enquête ».

Sur le forum, les théories du complot cohabitent également avec les discussions masculinistes. En 2021, la conversation « MGTOW » ou « Men going their own way » [Les hommes suivent leur propre voie] avait même dû être bannie à cause du non-respect des « politiques relatives à la promotion de la violence et de la haine ».

Et tant pis pour l’éthique…

Si vous pensiez que ça pourrait refroidir la bourse, détrompez-vous. Le forum – aussi obscur soit-il – pourrait attirer de nombreux investisseurs. Pour comprendre comment, toquons à la porte de Thomas Renault, maître de conférences en Sciences économiques à l’université Paris-1 et auteur de Comprendre la bourse. « Pour rentrer dans la cour des grands, il y a avant tout une question financière qui serait : "Est-ce qu’on a des investisseurs prêts à payer un certain prix pour rentrer au capital de l’entreprise ?" », avance d’emblée le spécialiste.

Pour éviter de prendre trop de risques, il y a donc ce qu’on appelle un « road-show ». Au nom, ça ressemble à une tournée de rock star. Il n’en est rien. C’est en fait le moment où les dirigeants d’entreprise partent à la recherche des investisseurs. « Ils vont essayer de jauger l’appétence de ces investisseurs et voir quel prix ils seraient prêts à miser. A partir du moment où il y a de l’appétence, une entreprise peut rentrer en bourse. Ce qu’elle veut éviter, c’est qu’au moment de son introduction, ça soit annulé parce qu’il n’y a pas assez d’acheteurs ».

Mais pourquoi investir dans un forum comme Reddit ? « La question qui se pose c’est surtout pourquoi les investisseurs seraient prêts à détenir des actions Reddit », mesure Thomas Renault. Parfois, les investisseurs peuvent se poser des questions éthiques. « Doit-on vraiment mettre des billes dans un nid à fake news ? », par exemple. « Pourquoi pas » vous répondront ceux qui préféreront le pognon à l’éthique. « Beaucoup vont plutôt se demander : Comment ça coûte ? C’est quoi la valorisation ? Est-ce que je le sortirai à un prix plus élevé ? », avance le spécialiste.

« Une des plus grosses introductions »

Mais le risque pourrait surtout survenir après l’introduction en Bourse chez des annonceurs plus frileux. « Cette question des fake news, par exemple, peut avoir un impact sur si les investisseurs qui peuvent se dire : il y a un risque légal sur Reddit, un risque d’amende ou un risque réputationnel », avance Thomas Renault.

Pourtant, l’expert en Sciences économiques à la Sorbonne concède : « Du point de vue des revenus publicitaires, par rapport à ce qui existe aujourd’hui, c’est une des plus grosses introductions dans les réseaux sociaux depuis pas mal d’années ». En 2019, il y avait bien eu Pinterest. « Mais ce n’est pas tellement la même structure ». Avec son nombre de visiteurs quotidien, le forum Reddit a une force de frappe plus certaine qui risque de draguer davantage d’investisseurs.

L’évènement est surtout attendu sur le marché de la bourse qui connaît deux années compliqué avec de nombreuses incertitudes économiques et des taux d’intérêt élevés.