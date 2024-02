Bombazo ! Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid en fin de saison

En vieux briscards habitués à se prendre vent sur vent de la part de Kylian Mbappé, les supporters du Real Madrid vont-ils réussir à garder leur calme après l’annonce par nos confrères du Parisien ? En effet, selon eux, et même si rien n’est signé pour l’heure, le champion du monde parisien aurait (ENFIN) choisi de rejoindre la Casa Blanca la saison prochaine. Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier, le King de Bondy « garde secrète sa décision, réfléchissant au bon timing pour annoncer son choix », nous informe nos confrères.

Un temps confiant dans leur capacité à convaincre Mbappé de poursuivre l’aventure en Rouge et Bleu, six années après son arrivée dans la capitale, les dirigeants auraient compris dernièrement, après une prise de contact avec l’entourage du joueur, que les dés étaient jetés et l’affaire entendue. « En parallèle, à Madrid, l’optimisme règne alors qu’en coulisses, des négociations sont menées pour établir le plus gros contrat du vestiaire au capitaine des Bleus », précise le quotidien.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

Si l’histoire autour des choix de Mbappé nous a appris à nous montrer prudent jusqu’à la dernière seconde – Saint-Thomas qui ne croit que ce qu’il voit, etc, etc – on aurait tout de même tendance à croire que, cette fois-ci, la vérité, Serge, Mbappé va faire le grand saut. Il faudra désormais voir le timing que le joueur et sa famille choisiront pour faire cette annonce, alors que le joueur prépare le 8e de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad (match aller le 14 février, match retour le 3 ou 4 avril). Et l’accueil que les supporters parisiens lui réserveront, eux qui n’ont jamais vraiment su sur quel pied danser avec lui. Si elle venait à se confirmer, cette info sonnerait aussi la fin de notre cher Mbappomètre que le monde nous envie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Pas encore, certes, mais on y vient. Tic, tac, tic, tac.