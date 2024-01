«On va où ? », « On fait quoi ce soir ? » Tant de questions que se posent la plupart des Parisiens et Parisiennes. Et Shaï et Redouane ont une seule réponse : aller voir du stand-up ! Les deux potes sont derrière le média La Chauffe et viennent de lancer une carte interactive gratuite qui vise à répertorier tous les spots où l’on peut voir du stand-up dans la capitale.

Mais qu’est-ce que c’est La Chauffe ?

Arrivés à Paris en 2020, c’est dans la ville lumière que Shaï et Redouane se prennent « une gifle du stand-up », explique Shaï. « On s’est mis à aller trois, quatres fois par semaines dans les Comedy club, bars, plateaux bref tous les lieux où l’on pouvait voir de l’humour et très rapidement nous avons commencé à entrevoir de la proposition stand-up à Paris. C’est ce qui nous a poussés à monter notre média pour parler purement de stand-up et proposer une sorte de guide à Paris pour partager notre passion ». La Chauffe « désigne ce que l’incipit est au roman, ce qu’est une intro à un album (de rap) », et pour les deux amis qui souhaitent accompagner l’essor du stand-up en France, c’était une évidence que le média porte « le nom de ce par quoi débute n’importe quel plateau ».

Sur Paris, on recense plus de 90 lieux où l’on peut assister à du stand-up, Comedy club et bars confondus… tous désormais recensés et localisés sur une carte inédite imaginée par La Chauffe. Sur Instagram, le média s’amuse à suivre des humoristes dans les coulisses : de l’écriture à la préparation en passant par l’après-scène. Shaï et Redouane ne ratent rien.

View this post on Instagram A post shared by La Chauffe ♨️ (@lachauffe_)

Alors, comment elle fonctionne cette « map du stand-up à Paris » ?

À partir de l’application française « Mapster » , un service de cartographie qui permet d’enregistrer ses lieux favoris pour les partager avec d’autres utilisateurs, La Chauffe a créé ce guide du stand-up à Paris sur une map interactive consultable par tous. « L’idée, c’est qu’on peut choisir ce qu’on veut présenter. Il y a des restaurants, des bars etc. C’est donc la plateforme qu’il nous fallait pour regrouper dans le même endroit toutes les adresses qu’on a en matière du stand-up », précise Shaï. En fonction de sa localisation, il est possible de savoir où est la salle la plus proche, à quelle heure est le spectacle, quels sont les noms à l’affiche et combien ça coûte. « Toute la plus-value de ce guide c’est qu’il ne s’agit pas juste de Comedy Club que l’on peut déjà connaître comme La Scène Barbès, le Goku ou Le Loup, mais des bars, plateau ou café plus ''niches'' où l’on peut retrouver des humoristes, même si les représentations sont parfois plus rares. »

Et est-ce que ça marche ?

Pour Shaï et Redouane, le stand-up est une porte ouverte sur le spectacle vivant pour les jeunes. « De la même manière que certains se sont d’abord intéressés au rap puis au graffiti et plus largement au street art, le stand-up, c’est la même chose. C’est le premier pied que l’on peut mettre au théâtre et plus largement dans le spectacle vivant. » Et le duo a vu juste puisque La Chauffe cumule plus de 80.000 vues sur ses vidéos. Ceci alors que Shaï et Redouane sont convaincus que le genre n’a pas encore eu son âge d’or sur le territoire… mais que ça ne saura tarder. « Quand on parle un peu d’histoire, un art a toujours substitué à un autre dans la consommation majoritaire » détaille Shaï. Pour lui, le format stand-up est compatible avec notre manière actuelle de se divertir, notamment sur les réseaux avec les formats Shorts sur Tik Tok ou Instagram qui permettent déjà de découper des extraits de représentations et de les diffuser en faisant des centaines de milliers de vues.

Pas faux, selon nos confrères du Parisien, les ouvertures de billetteries pour les nouveaux spectacles de 2024, voire de 2025, (Waly Dia, Nawell Madani, Ahmed Sylla, Nora Hamzawi, Malik Bentalha, Bérengère Krief, etc.) sont déjà prises d’assaut. Paul Mirabel, qui se produira à la rentrée 2024 avec son petit dernier « Par amour » a vendu 100.000 tickets en trois semaines.