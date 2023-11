Du haut de ses 56 ans, il se présente volontiers comme un « jeune » comédien. Ancien directeur d’un fonds d’investissement à Lyon, Jean-Michel Rallet foule les planches des cafés-théâtres depuis désormais quatre ans. L’homme, qui brassait des millions, brasse aujourd’hui les jeux mots avec un seul credo : faire rire le public. Un sacré défi pour celui qui n’était jamais monté sur scène, pour celui qui n’avait jamais pris un seul cours de théâtre.

Une reconversion « (in)volontaire », souligne malicieusement l’intéressé. « Ce que j’aimais le plus dans mon métier, c’étaint les rencontres humaines. Au fil des années, le métier a beaucoup évolué, il s’est rigidifié. Il est devenu procédural et je commençais à être malheureux. » Vient le temps des questions. Mais le basculement s’opère à la fin de l’année 2016. « J’ai fini par me faire exclure de la société que j’avais co-fondée et dont j’étais co-actionnaire. J’ai été viré par un collaborateur que j’avais embauché », glisse-t-il. La blessure est profonde, à hauteur de la trahison. « J’ai eu envie de mettre des mots dessus », confie Jean-Michel Rallet.

Quelques mois plus tard, sa route croise celle de Thierry Buenafuente, le gérant du café-théâtre Le Nombril du Monde auquel il propose de regarder ses textes. « D’habitude, je dis non. Mais j’ai été touché par sa bonhomie et son histoire singulière », explique l’intéressé qui décide de le prendre sous son aile pour le former durant deux ans. Et mettre en scène son tout premier spectacle Changement de vie (in)volontaire dans lequel il est bien évidemment question de reconversion. « Il est clair que si je devais en vivre aujourd’hui, je n’y arriverais pas. Mais je ne fais pas ça pour l’argent », sourit le comédien. La preuve : l’intégralité des recettes de ses spectacles est systématiquement reversée à des associations. Découvrez notre vidéo en tête de papier.