C’est quoi une bonne comédie française ?

En France, on aime rire au cinéma ! Et ce n’est pas au Festival de l’Alpe d’Huez, qui célébrait sa 27e édition en 2024, qu’on vous dira le contraire ! Le rire y était d’autant plus présent que la manifestation est ouverte au public. Tout le monde se gondolait en cœur sans chichi ni fausse pudeur devant des comédies françaises appelées à connaître de beaux succès en salle.

Les comédies font des entrées comme le prouvent les récents Chasse gardée qui flirte avec le 1,4 million d’entrées et Les Segpa au ski qui a dépassé le million. 20 Minutes s’est demandé quels étaient les ingrédients qui attiraient le public vers ce genre particulier et a posé la question aux invités du Festival.

« Une bonne comédie française pour moi c’est un sujet fort, un message fort. Il faut qu’elle soit drôle et avec une petite pointe d’émotion comme on aime », déclare Ahmed Sylla. Nous les Leroy de Florent Bernard, Grand Prix du Festival comme Et plus si affinités d’Olivier Ducray et Wilfried Meance, prix du public mais aussi du jury et d’interprétation pour Isabelle Carré et Bernard Campan, montre qu’on peut rire de tout, même de couples en crise qui se déchirent, avec des dialogues ciselés. Ces deux histoires brillamment contées plongent dans l’intimité des Français en crises offrant avec un humour grinçant une radioscopie de notre société.

Pour les gens pas très intelligents

Les comédies françaises ont évolué au fil des années. « Avant la Nouvelle Vague, il n’y avait pas de scission entre les comédies et les drames, analyse l’actrice et réalisatrice Zabou Breitman. Puis, il y a une scission. Il a été arbitrairement décidé que les comédies étaient faites pour les gens pas très intelligents, et les drames pour l’élite, ce qui est, bien évidemment, complètement idiot. » La comédie française tente de réconcilier de nouveau les deux tendances et cela donne des réussites comme, par exemple les films du duo Jaoui-Bacri comme Le Goût des autres.

Une bonne comédie française est basée sur une recette apparemment simple. « La trame est forcément grave, précise Zabou Breitman. Elle pourrait tourner au drame si ce n’est que ça disjoncte à un moment. Il y a des personnages foufous qui interviennent ou des quiproquos qui provoquent le rire. » C’est souvent le cas dans les films les plus appréciés des Français comme La Grande vadrouille dont l’action se situe en pleine Seconde Guerre mondiale ou Intouchables qui évoque le handicap.

Rester dans le réel

« La patte française c’est de ne pas s’éloigner du réel dans l’écriture, il faut que ce soit drôle mais juste. C’est un travail très précis que de provoquer le rire », souligne Bernard Campan, membre fondateur des Inconnus qui ont longtemps appliqué ce précepte à leurs sketches indémodables. « La comédie française fonctionne souvent sur un comique de situations, souligne Florent Bernard, réalisateur de Nous, les Leroy. Il y a des répliques qui restent en mémoire mais tous les personnages existent sans être des caricatures. » Les héros du Père Noël est une ordure, du Dîner de cons ou de Bienvenue chez les Ch’tis sont notamment inoubliables.

Toutes les célébrités interrogées parlent de Louis de Funès avec des trémolos dans la voix. Les plus jeunes comme Ahmed Sylla ou Kev Adams ont découvert ses films en famille lorsqu’ils étaient enfants. « Je crois qu’on reconnaît une grande comédie française au fait qu’elle peut se partager de génération en génération », insiste Kev Adams.

Sincère et généreuse

La sincérité est le maître mot pour bien des personnalités rencontrées. « La générosité et un travail d’écriture rigoureux permettent d’impliquer le public dans l’histoire, explique Maxime Gasteuil. C’est ce que j’ai découvert sur scène et cela s’applique aussi au cinéma car les spectateurs sentent quand vous êtes faux ou paresseux. »

Alexandra Lamy renchérit : « C’est effectivement à ces ingrédients que se reconnaît une bonne comédie française mais elles peuvent aussi réserver des surprises, un côté absurde ou cruel que je trouve stimulant ! » Et de citer Heureux gagnants, réjouissant film à sketches de Maxime Govare et Romain Choay, récompensé à l’Alpe pour son humour très sombre incluant crimes, terrorisme et escroquerie.

« La comédie est le genre favori des Français, insiste Ahmed Sylla. C’est intéressant de la voir évoluer en même temps que la société. Les meilleures aident à ouvrir les esprits tout en donnant du plaisir, celui d’être ensemble pour rire puis réfléchir. » Cette définition des comédies française explique en une phrase pourquoi elles sont si populaires.