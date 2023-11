Certains pourraient croire à un montage, mais il s’agit d’un simple effet d’optique. Une nouvelle danse appelée « jubislide » ou « slickback » semble avoir conquis les internautes qui multiplient, depuis quelques semaines, les vidéos dans lesquelles ils se mettent en scène. Si bien que ce petit pas de danse, qui consiste à réaliser un « moonwalk » latéral tout en donnant l’impression de ne pas toucher le sol, est devenu viral sur TikTok.

Le hashtag « slickback » cumule à lui seul plus d’un milliard de vues sur la plateforme chinoise, et celui du « jubislide » plusieurs centaines de millions. « Sur TikTok, la vidéo filmée sur un terrain de foot de Lee Hyo-cheol, un étudiant de la ville de Daegu (Corée du Sud), a été vue plus de 200 millions de fois depuis qu’elle a été mise en ligne le 15 octobre 2023 », rapporte la chaîne de télévision asiatique CNA.

« Je jure que je l’ai vu flotter »

Ceux qui pratiquent cette danse surprenante semblent littéralement voler au-dessus du sol. « Je suis impressionné », « je jure que je l’ai vu flotter » ou encore « le mec se transforme en Frozone dans Les Indestructibles », peut-on lire en commentaires sous certaines vidéos.

L’objectif de cette danse est de « glisser comme si vous marchiez ou comme si vous faisiez du patin à roulettes », précise un internaute, auteur d’un tuto pour apprendre à correctement exécuter le mouvement. Avec plus ou moins de succès, de nombreux ados ont ainsi tenté de reproduire ce pas de danse, en solo, entre amis, chez eux ou dans les cours d’école.

@jubi2fye Reply to @pattyboy47 the galleria mall was lit asf 🔥 tag who you see ♬ Jersey anniversary - Malcolm B

Popularisée par des stars de la K-pop

Cette danse n’est pourtant pas nouvelle. La première apparition de ce petit pas de danse remonte à février 2022 dans une vidéo publiée sur TikTok par le danseur Jouberson Joseph, plus connu sous le nom « jubi2fye ». Plus de six millions de personnes ont visionné sa chorégraphie, si bien que le jeune homme a depuis entièrement consacré son compte à ce « moonwalk » entièrement revisité.

Certaines stars de la K-pop, comme le groupe Stray Kids ou Le Sserafim, se sont également approprié ce petit déhanchement, le rendant alors encore plus populaire. Il a même été adopté par certains joueurs de la NFL (le championnat de football américain) qui n’ont pas hésité à reprendre cette danse comme célébration de victoire.