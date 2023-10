L’expression est affichée parmi les plus fortes tendances sur TikTok, le réseau social aux courtes vidéos qui fait la part belle à ce genre de phénomène. « Skeu skeu », ce sont un titre et des paroles, mais aussi un petit pas de danse, simple et déclinable à l’infini. Bref, tout ce qu’il faut pour percer sur la plateforme chinoise. Selon le Parisien, tout est né d’une chanson sortie le 20 septembre par trois amis à peine majeurs, Jogga, Wilsko et 7ia.

@tiktokdanceytb On communique dans le "SKEU SKEU" 🕺🏾🔥 #skeuskeu #tiktoktrend #tiktokchallenge #tiktokdance ♬ son original - 🕺🏾🔥

« Ils veulent nous skeu skeu », « dans le skeu skeu » ou encore « on communique dans le skeu skeu », l’interjection y est répétée à l’envi. Une expression imaginée en studio par Jogga. « Ça m’arrive au studio de dire tout et n’importe quoi, des mots qui n’ont jamais existé et skeu skeu est sorti », explique l’artiste originaire d’Arcueil. Un « gimmick » sans signification donc, pour coller aux besoins du trio. « Au départ 7ia a fait un pas de danse avec ses jambes », raconte Saïd, leur producteur, au Parisien. « On cherchait un truc qui était accrocheur sur les réseaux parce que sur TikTok, les trends, c’est beaucoup sur les danses, et on a trouvé ».

Et c’est peu dire que Saïd et les trois garçons ont visé juste. Outre le carton chez les collégiens et les lycéens, le streamer Inoxtag, le footballeur Amine Adli et la chanteuse Aya Nakamura ont participé à l’essor du phénomène. Et le compte TikTok de la Ligue 1 s’y est aussi mis. « Quand je sors d’une fête qui était bien avec mes amis, je peux dire c’était Skeu. C’était super cool quoi. C’est un peu comme un Wesh aussi… en fait ça peut tout vouloir dire », dit désormais Jogga. De quoi inciter à tendre l’oreille dans les cours de récré, où désormais le « skeu skeu » pourrait bien remplacer le « quoicoubeh ».