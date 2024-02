Le Magic V2 d'Honor se plie en quatre pour s'imposer face à l'ogre Samsung

Samsung va devoir surveiller ses arrières. Leader sur le marché des smartphones pliables avec ses Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, le mastodonte sud coréen risque d’avoir maille à partir avec son concurrent chinois Honor. Car avec son Magic V2, le fabricant vient directement concurrencer le Z Fold 5, le smartphone pliable XXL de Samsung. 20 Minutes a testé le nouveau challenger.

Le Magic V2, le smartphone pliable d'Honor qui peut concurrencer le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. - Honor

Aussi fin qu'un Smartphone classique

Ce qui surprend, c’est la finesse du Magic V2. Plié, il est impossible de faire la différence avec un classique smartphone. Avec une épaisseur de 9,9 mm seulement, le Magic V2 est carrément bien plus fin que son concurrent direct, le Z Fold 5, dont l’épaisseur est de 1,34 cm. Il peut presque s’afficher sans rougir à côté d’un classique smartphone, comme l’iPhone 15 Pro Max d’Apple (8,3 mm). Et côté poids, difficile de lui faire grief de son embonpoint. Le Magic V2 pèse 235 g, là où le Z Fold 5 affiche 254 g sur la balance.

Une mini-tablette OLED

Mesurant ainsi 15,67 x 7,4 x 9,9 cm, le terminal dispose, lorsqu'il est refermé, d’un écran OLED extérieur 120 Hz de 6,43’’ (2.376 x 1.060 pixels) légèrement incurvé. Gare aux yeux car, ouvert, ce sont 7,92’’ (toujours OLED et 120 Hz) qui se révèlent. Mine de rien, c’est l’équivalent d’une diagonale de 20,14 cm, comme une mini-tablette numérique (avec 2.344 x 2.156 pixels) d’une épaisseur, cette fois, de seulement 4,7 mm !

Le smartphone pliable Magic V2 d'Honor peut faire office de mini tablette. - Honor

La question de la pliure, sans cesse évoquée lorsque l’on parle d’un smartphone pliable, semble ici en grande partie résolue. Si on la repère lorsque l’image affichée est claire, elle disparaît presque intégralement sur fond noir. Bien sûr, on sent la présence de la charnière centrale lorsque l’on passe délicatement le doigt à la surface de l’écran, mais si peu… Charnière dont Honor annonce une résistance jusqu’à 400.000 ouvertures/fermetures. Faites le calcul, c’est l’équivalent de 100 ouvertures fermetures par jour pendant plus de 10 ans !

Divertissement, productivité… voir grand !

Inutile de dire que pour le jeu vidéo et les visionnages, ce grand écran est un véritable atout. Même si son format carré engendre de larges bandes noires inférieures et supérieures (voire latérales) pour les contenus joués ou visionnés, originellement en 16/9e ou 9/16e… Les moins pointilleux pourront toujours zoomer dans l’image pour lui faire adopter un format carré. Quitte à en perdre une bonne partie.

Bien évidemment, cet écran large offre un confort de visée exceptionnel si l’on souhaite l’utiliser pour de la prise de vue. Il intègre même son propre capteur photo pour des selfies cadrés comme jamais. Un mode e-book est proposé si l’on souhaite lire sans se fatiguer la vue, avec un affichage monochrome, comme sur une liseuse numérique.

Au-delà du divertissement, le double écran propose également une très confortable ergonomie pour tout ce qui est activité bureautique. Grâce à son interface, Honor permet d’ouvrir plusieurs fenêtres, de les déplacer où on le souhaite, et propose aussi d’afficher certains dossiers regroupant plusieurs applications de façon élargie. Pratique pour attirer l’œil sur ceux que l’on utilise le plus, ou pour « hiérarchiser » visuellement son bureau. Signalons ici qu’Honor fournit avec son Magic V2 une coque de protection qui, grâce à sa béquille métallique, peut servir de support au smartphone pour des visionnages. C’est franchement pratique.

Quelle résistance ? Aucune ?

De son côté, l’écran extérieur offre les classiques fonctions d’un smartphone. Il sera plus pratique, bien évidemment pour téléphoner ou pour de classiques tâches du quotidien. Attention, étant tout le temps exposé, il en devient fragilisé. Etonnant d’ailleurs qu’Honor, qui a pourtant su nous étonner avec la super résistance de son Magic6 Lite n’indique pour son Magic V2 aucune résistance particulière, ni face aux chocs, ni face à l’humidité ou à la poussière. C’est une lacune pour un appareil aussi cher.

Un attelage photo conventionnel

La section photo du smartphone réalise un travail très honorable, sans pour autant se distinguer de ses concurrents. Par le choix de ses capteurs de 50, 50 et 20 mégapixels, le Magic V2 possède un petit côté passe-partout dont la plupart des utilisateurs se satisferont certainement (notamment en lumière du jour). Et attention, sur monde Super Macro peut surprendre… Mais son téléobjectif nous a semblé un peu à la peine.

En photo, le mode Super Macro du Magic V2 d'Honor peut surprendre. - Christophe Séfrin/20 Minutes

En revanche l’argument de son autonomie pèsera certainement. Lesté d’une batterie de 5.000 mAh, le pliable franchit le cap de la journée d’utilisation, même avec un usage intensif de son écran central. Dommage que le bloc de charge 66 W avec lequel il est compatible ne soit pas fourni. Et que l’appareil ne soit pas non plus compatible avec la charge sans fil.

Promos tous azimuts

Reste la question du prix. Et l’on s’y perd un peu. Affiché à 1.999 euros -une fortune !- à sa sortie, le Magic V2 d’Honor bénéficie sur le site du constructeur jusqu’au 25 février 2023 d’un coupon de remise de 300 euros. Ce qui le place à 1.699 euros. Par ailleurs, Honor offre jusqu’à cette date avec son smartphone une… enceinte Marshall Stanmore III d’une valeur de 399 euros. Bonne affaire !

Oui, mais on peut aussi le trouver auprès des classiques revendeurs à 1.499 euros (avec l’enceinte Stanmore III également en cadeau). De quoi tailler des croupières à Samsung ? Lancé à 2.039 euros, le Galaxy Z Fold 5 peut actuellement être acheté à partir de 1.249 euros, comme sur Rakuten. Ce qui confirme qu’il est toujours prudent de ne pas se précipiter sur les nouveautés et d’attendre, parfois quelques semaines seulement, que leur prix de vente fonde comme neige au soleil.