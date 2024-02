Quel est le secret du Magic6 Lite 5G d’Honor pour être aussi résistant ?

C’est l’un des smartphones les plus surprenants du moment. Et pas forcément le plus cher. Lancé à 399 euros, le Magic6 Lite d’Honor n’a pas pour ambition de rivaliser avec les ténors du marché, comme les nouveaux Galaxy S24 de Samsung ou l’iPhone 15 d’Apple, mais de leur damner le pion sur le terrain de la résistance. Son constructeur fait même sa pub en affirmant qu’il est possible de planter des clous avec. 20 Minutes l’a vérifié.

Le Magic6 Lite décroche le titre de smartphone le plus résistant du début de l'année 2024. - Honor

Deux jours d’autonomie

Sinon son design avec son anneau métallique qui entoure son module photo arrière*, rien ne le distingue vraiment. Le Magic6 Lite 5G est un honnête smartphone d’entrée de gamme (malgré sa dénomination « Lite »), équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1 et d’une confortable batterie de 5.300 mAh pour deux jours d’autonomie en usage mixte. En main, l’appareil plutôt très léger (185 g) est d’un usage agréable et son écran Amoled de 6,78 pouces (1.200 x 2.652 pixels, jusqu’à 120 Hz) ne déçoit pas.

Dommage qu’il n’intègre qu’un haut-parleur (en bas) ce qui, même à 399 euros, casse un peu l’ambiance.

Protection à 360°

Mais avec le Magic6 Lite, le fabricant chinois inaugure surtout son système Ultra-Bounce Anti-Drop. Quèsaco ? Ultra-Bounce Anti-Drop améliorerait de x1,2 fois la résistance de l’appareil aux chutes. Ainsi, le Magic6 Lite 5G ne craindrait-il pas grand-chose si on le laisse tomber depuis une hauteur de 1,50 mètre, et ce, sur n’importe quel de ses angles, cotés et faces.

Le système Ultra-Bounce Anti-Drop d'Honor permet d'absorber et répartir l'énergie en cas de chute. - Honor

C’est un peu comme s’il était doté d’une protection à 360°. Magique, le Magic6 Lite ? Oui, mais pour atteindre ces performances (notamment pour que l’écran du smartphone résiste aux pires outrages), Honor a rivalisé d’ingéniosité et développé différentes couches de protection -trois au total- pour absorber et répartir l’énergie générée par un impact. « Un peu comme avec un Airbag », explique le fabricant. Des arguments marketing ? Aussi, mais des arguments qu’il nous a été possible de vérifier lors d’une session crash test.

Le clou du spectacle

Nous y sommes d’abord allés doucement, laissant nonchalamment tomber le smartphone depuis une auteur d’un mètre cinquante sur un tapis (pas de bobo), puis sur du bois (toujours pas de bobo), puis sur du carrelage (encore pas de bobo). Et ce, en multipliant les angles de chutes, tentant évidemment de contrarier les arguments d’Honor, espérant une fissure, une rayure, une brisure sur la bordure de l’écran. Rien !

Puis vint ce moment étrange où le temps était venu de réaliser le test ultime : planter des clous avec le Magic6 Lite. Ce qui fut fait. D’abord timidement, puis avec davantage de fermeté, avant d’adopter le mode dératé, nous avons ainsi asséné à l’écran du smartphone une succession de coups de plus en plus violents pour en tester la résistance.

Une durabilité relative

De bobo ici aussi, il n’y eut pas davantage : pas de fissure, pas de cassure, à peine de légères éraflures sur le film protecteur. Ainsi, l’Ultra-Bounce Anti-Drop fait-il parfaitement le job. Difficile de comprendre pourquoi cette nouvelle technologie arrive « par le bas ». On aurait davantage imaginé le fabriquant l’inclure sur des terminaux haut de gamme, puis, selon le principe macronien bien connu, la faire ruisseler vers ceux de moyenne gamme, puis d’entrée de gamme. Mais après tout, ne nous plaignons pas qu’un smartphone à 399 euros (en 256 Go/8 Gb) entre en résistance ! On regrette simplement que cette durabilité s’arrête là.

Le Magic6 Lite ne craint ni les chutes, ni les coups sur ses angles, côtés et faces. - Honor

Car le Magic6 Lite n’est pas étanche : à la norme IP53, il résiste seulement aux éclaboussures. Par ailleurs, son fabricant ne garantit que deux ans de mises à jour Android et trois ans de patchs de sécurité. Bien peu au regard des 7 ans que vient d’annoncer Samsung pour ses Galaxy S24. Qui peut le plus, peut le moins…

* À l’arrière : 108 mégapixels grand-angle (f/1.8) + 5 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) + 2 mégapixels macro. À l’avant : 16 mégapixels (f/2.45).