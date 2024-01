Samsung nous vend du rêve avec ses nouveaux Galaxy S24*. Gorgés d’intelligence artificielle pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, les nouvelles fonctions promises par l’interface Galaxy AI développée conjointement avec Microsoft et Google, comme la traduction simultanée, tiennent-elles leurs promesses ? 20 Minutes l’a vérifié et noté ces fonctionnalités.

8/10 pour la réécriture de messages, amusante et pratique

A chaque SMS écrit, les Galaxy S24 proposent une réécriture dite « intelligente ». Essai avec ce message, assez classique, rédigé de façon directe, dans un français sommaire :

« Hello. J’espère que ça va chez toi. Tu penses venir quant à la rédaction pour qu’on boive un coup pour la nouvelle année ».

Avant l’envoi du message, il est possible d’appuyer sur une touche dédiée pour qu’il soit corrigé, traduit, mais aussi réécrit selon la personne à laquelle on l’adresse.

Ce qui donne, par exemple, en mode Professionnel :

« Bonjour. J’espère que ce courriel vous trouve bien. Je vous écris pour savoir si vous seriez disponible pour un verre pour célébrer la nouvelle année. Je vous remercie de votre temps et de votre considération. Cordialement ».

En Mode #social :

« Salut ! J’espère que tout va bien chez toi. Tu penses venir quand à la rédaction pour qu’on trinque (émoji coupes de champagne) à la nouvelle année ? #Cheers #NewYear #Friends »

La fonction Réécriture de messages peut s'avérer très utile et pertinente. - Samsung

Par contre, avec un message plus familier, voire grossier, le S24 reste muet. Lorsque l’on soumet : « Salut gros ! A quelle heure as-tu prévu de ramener tes fesses à la rédaction, que l’on débouche une bonne boutanche pour kiffer la nouvelle année ? », la réponse du S24 est implacable : « Impossible de vérifier ce texte car son contenu pourrait être inapproprié ». De quoi éviter des dérives. L’IA du smartphone maîtrise la langue, mais semble aussi comprendre l’intention, le contexte.

4/10 pour la Transcription de conversations, trop approximative

8/10 pour leur Résumé, assez pertinent

Deux fonctionnalités des S24 qui pourraient inquiéter les secrétaires : la Transcription automatique de réunions/conversations et leur Résumé. Pour en profiter, on utilise le dictaphone des smartphones. A l’issue d’un enregistrement, on peut ensuite choisir Transcription ou Résumé.

Nous avons testé les deux fonctions à l’issue d’une réunion en visio de 15 minutes (avec six intervenants et une qualité de son perfectible). Résultat : la Transcription (qui a nécessité une minute et trente secondes) fut calamiteuse. L’IA n’a identifié que trois interlocuteurs sur six et les propos transcrits sont pour l’essentiel incompréhensibles lorsqu’on les lit. Le Résumé, lui, a été instantané.

A travers cette fonction, l’IA est ainsi capable d’identifier les thèmes d’une conversation et d’en définir les grands axes point par point. C’est concis, mais finalement assez précis… pour 80 % du résumé. Il est amusant de constater que le système décrit la réunion et ne garde que l’essentiel, comme à l’issue de notre visio entre collègues : « À propos d’échanges entre journalistes pour préparer un sujet : Discussion sur les tendances vestimentaires et les préférences de style. Mention de célébrités et de leurs choix vestimentaires ». Tout n’est pas parfait, mais semble pratique.

Nous avons donné à la Transcription une seconde chance lors d’un déjeuner. Trois personnes à table. Environnement calme. Tanscription fonctionne… un peu mieux. En relisant le texte généré au bout de 3,5 minutes d’échanges, on comprend le sens de la discussion, mais pas plus. Et l’IA identifie cinq personnes au lieu de trois ! Le résumé de cette même conversation réalise, lui, un quasi sans faute.

Quand l'IA fait preuve de zèle est va plus loin que n'était allée la conversation qu'elle résume. - Capture

On sent cependant que l’IA, zélée qu’elle est, va se nourrir toute seule dans ses sources. Alors qu’à table, Candice évoque brièvement comment son fils, à 18 mois, a appris son premier gros mot de la bouche de sa maman, la fonction Résumé prend ses aises et livre un paragraphe sur la façon avec laquelle les enfants « peuvent commencer à imiter les adultes dès 18 mois dans de nombreux domaines, comme la parole, les gestes et les comportements ». Des propos qui, en fait, n’ont pas été tenus.

8/10 pour la fonction Entourer pour Trouver, qui rappelle Google Lens

Déclinaison de Google Lens, cette fonction permet (d’un appui prolongé sur le bouton central en bas de l’écran) d’entourer du bout du doigt un objet ou un lieu pour les identifier. Cela fonctionne depuis des photos ou des sites web. Et plutôt très bien. Nous sommes cependant parvenus à prendre l’IA en défaut avec une photo de bâtiments le long de la Somme, à Amiens. L’IA les a tout d’abord identifiés en Belgique. Mais en élargissant notre cadre et en nous y reprenant, la localisation exacte fut trouvée.

La fonction Entourer pour Trouver reprend les grands principes de Google Lens. - Samsung

Par contre, si Entourer pour Trouver fonctionne très bien avec des personnalités, la fonction n’identifie pas les gens de moindre importance. Malgré de nombreuses photos qui apparaissent lorsqu’on le googlise, votre serviteur, Christophe Séfrin, n’est pas identifié. Las !

9/10 pour la Traduction simultanée , bluffante à la voix

Les S24 proposent de tout traduire, dans treize langues**. Il suffit de télécharger celles qui vous intéressent dans les réglages. Du texte, d’abord, qu’il suffit de surligner pour qu’en une seconde sa traduction soit opérée. Il peut ensuite être copié, puis ajouté à un document, mail, partagé… Productivité maxi assurée ! Des appels téléphoniques ensuite.

En sélectionnant la langue de son choix parmi celles proposées, l’IA va jouer aux interprètes et vous seconder. En parlant normalement, avec un débit régulier, les résultats sont assez étonnants. Mais le ton de la voix généré par l’IA reste neutre, sans reproduire les émotions des correspondants.

Et l’on retrouve la même simplicité pour une traduction simultanée avec une personne physique. Il suffit cette fois le lancer « l’Interpréteur » (sic !) pour se lancer dans une conversation. En appuyant sur le bouton micro, ne reste plus qu’à s’exprimer normalement. Au bout de quelques secondes, le texte est transcrit dans sa langue d’origine à l’écran et traduit à voix haute. Puis traduit dans la langue désirée par écrit en haut de l’écran, et à la voix. Et c’est bluffant. Peu de fautes, peu d’erreurs. Pas compliqué de se faire comprendre dans un magasin, un taxi ou à l’aéroport lorsque l’on voyage. Ni de tenir une vraie conversation avec un étranger.

Loin d’être infaillible mais déjà très aboutie, l’IA sur les Galaxy S24 de Samsung ouvre le champ des possibles. Attention, Samsung réunit en un même lieu des fonctions parfois déjà connues, mais les développe, les adapte, les place en situation. Et inaugure, sans doute, ce que risque d’être la grande tendance sur le marché de la téléphonie en 2024. Il était temps, on s’y ennuyait.

* Galaxy S24 : 899 euros (128 Go) ; 969 euros (256 Go). Galaxy S24 + : 1.169 euros (256 Go) ; 1.289 euros (512 Go). Galaxy S24 Ultra : 1.469 euros (256 Go) ; 1.589 euros (512 Go) ; 1.829 euros (1 To).

** Français, anglais, chinois, allemand, indien, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, thaï, espagnol, vietnamien.