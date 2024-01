Mettre l’IA à portée de clavier ? Avec Copilot, Microsoft apporte sa touche personnelle à l’intelligence artificielle. Au sens propre, comme au sens figuré. Le géant de l’informatique a ainsi profité de salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas pour dévoiler ses premiers claviers avec une touche Copilot.

Lancé il y a treize mois, Copilot, c’est le Chatbot nourri à l’intelligence artificielle et motorisé par ChatGPT d’Open IA. Déjà présent dans le navigateur Microsoft Edge, mais aussi depuis peu sous forme d’application iOS et Android (avec accès gratuit à GPT-4, le dernier modèle d’Open AI), Copilot deviendra immédiatement accessible par le biais d’une touche dédiée.

Premiers claviers Copilot en janvier

Sur les futurs claviers Windows, la touche Copilot remplacera la touche de Menu, voire List ou Ctrl Droit. Ses services seront en partie gratuits, mais sans doute aussi payants avec des formules d’abonnement selon les prestations attendues. Dans les allées du CES, il est déjà possible de découvrir la touche Copilot sur les nouveaux PC ultra-portables d’Acer Swift Go (en 14 et 16 pouces), qui seront lancés dès le second trimestre 2024.

Les nouveaux PC Acer Swift Go intègrent la touche Copilot de Microsoft. - Acer

Poser des questions, demander un résumé de documents pour d’une réunion Teams, écrire un mail… les cas d’usage proposés par l’assistant Copilot sont innombrables.

Cette nouvelle touche est un sacré pas en avant pour Microsoft qui mise désormais tout sur l’IA pour se distinguer, et qui n’avait pas fait évoluer les claviers de ses ordinateurs depuis 1994 (avec l’introduction de la touche Windows pour afficher le menu Démarrer) !

Reste à savoir quelle sera la réponse d’Apple pour offrir aux utilisateurs de ses Mac une touche d’intelligence artificielle…