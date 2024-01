A première vue, c’est une assiette classique, similaire à celles qu’on trouve sur les tables à la cantine. Mais en la retournant, on découvre qu’elle est dotée d’un renfort en élastomère, si bien que quand on la pose, le son est considérablement assourdi. Adieu les entrechoquements retentissants propices aux maux de tête persistants. Cette assiette est développée pour les restaurations collectives par Quiet, une start-up basée à Talence (Gironde) près de Bordeaux. L’entreprise entend bien faire parler d’elle en participant au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier 2024, au sein de la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine.

L’idée d’une assiette silencieuse est née il y a cinq ans dans l’esprit d’un des trois cofondateurs de Quiet, du constat que le bruit produit par la vaisselle dans les salles de plonges et les réfectoires était particulièrement désagréable pour les employés et les usagers. « L’idée de combiner élastomère et verre trempé est intervenue assez vite et ensuite les laboratoires INSA et CNRS de Lyon ont validé la faisabilité théorique », raconte Sophie Moritel, l’une des cofondatrices. Après ont suivi encore deux ans autour des problématiques techniques de fabrication, auprès de partenaires privés. Pour l’élastomère, une matière élastique d’origine minérale, Quiet a choisi de s’aligner sur le même degré d’exigence que les tétines de biberons.

Une vaisselle plus chère mais aussi plus solide

Actuellement, l’entreprise est en phase de fin de recherche et a déjà lancé des expérimentations auprès de plusieurs structures collectives. Depuis le mois de juin 2023, elle a équipé trois cantines d’écoles à Talence, depuis septembre un foyer de la gendarmerie à Mont-de-Marsan (Landes), et plus récemment un Ehpad bordelais. Quiet propose de tester sa vaisselle (petites, grandes assiettes et coupelles) pour un mois et de réaliser une étude sur l’environnement sonore pour mesurer le gain apporté par ses produits. La start-up se targue aussi d’améliorer les conditions de travail des agents des collectivités alors que le bruit fait partie des principaux facteurs de risques professionnels. « Si la plonge ne fonctionne pas, c’est toute la cantine qui s’arrête », souligne Sophie Moritel.

Quand une assiette en verre trempé seul se commercialise 1,30 euro et 3,60 euros pour son pendant en porcelaine (60 % du marché), la vaisselle de Quiet est à 6 euros la pièce. « Mais elle a l’avantage d’être trois fois plus solide, fait immédiatement valoir Sophie Moritel. Elle est antidérapante ce qui réduit le risque de chute et quand c’est le cas, elle ne se casse pas forcément. » Une qualité qui a de quoi séduire quand on sait que 20 % de la flotte de vaisselle d’une cantine est remplacée chaque année, à cause de la casse. Elle travaille aussi à un projet de recyclage de sa vaisselle cassée, alors que la filière pour ces produits, pourtant valorisables, n’existe pas.

La société espère lever trois millions d’euros pour septembre 2024, afin d’industrialiser en interne sa production fin 2025 et de soutenir son amorçage commercial. Elle est en mesure de proposer à l’heure actuelle des précommandes et des expérimentations.

Sa participation au CES au sein de la délégation de la French Tech devrait l’aider à faire connaître son produit. Et si tout va bien, la commercialisation de sa vaisselle silencieuse devrait battre son plein courant 2026.