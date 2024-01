Allo, Docteur ? Withings profite du salon de l’électronique Consumer Electronic Show (CES), qui se tient à Las Vegas du 9 au 12 janvier, pour présenter BeamO. L’entreprise française, pionnière dans l’univers de la santé connectée avec ses premières balances 2.0 lancées dès 2009, va toujours plus loin en proposant un dispositif médical d’auto-évaluation 4-en-1, autrement appelé multiscope.

8 utilisateurs, 8 mois d’autonomie

À utiliser seul pour un check-up régulier de sa santé, mais aussi dans le cadre de téléconsultations médicales, ce petit boîtier fonctionne sur batterie (autonomie : jusqu’à 8 mois) et peut agréger les données santé jusqu’à 8 utilisateurs différents au sein d’une application. BeamO fait d’abord office de thermomètre. Annoncé comme plus précis que le Withings Thermo lancé il y a quelques années, l’appareil réalise ses mesures à base d’un faisceau infrarouge dirigé sur l’artère temporale (située au niveau des tempes). Il suffit de pointer l’une de ses extrémités en direction du front, de détecter l’artère pour que s’effectue la mesure.

Le cœur et les poumons dans le viseur

Grâce à ses capteurs et électrodes, BeamO permet également de mesurer l’oxygénation du sang (SpO2) et la fréquence cardiaque à l’aide d’un électrocardiogramme (ECG) à une dérivation. Là encore, cette mesure s’effectue simplement, en plaçant deux doigts sur les électrodes logées sur le côté de BeamO. Ses résultats, certifiés médicalement, s’affichent simultanément sur l’écran du multiscope sous forme de courbes et se synchronisent automatiquement avec l’application Withings.

BeamO, de Withings, devrait être commercialié en juin 2024. - Withings

Enfin, en mesurant les ondes sonores acoustiques de la poitrine ou du dos, BeamO fait office de stéthoscope digital. Grâce à un disque piézoélectrique, les battements du cœur et mouvements des poumons sont mesurés, enregistrés voire… entendus si on le souhaite à l’aide d’un casque audio à brancher en USB-C. Lesquels sons pourront également être transmis à un médecin dans le cadre d’une téléconsultation.

Commercialisé en juin prochain au prix de 249 euros, BeamO de Withings complétera la panoplie d’objets connectés dédiés à la santé développés par Withings : balances, montres d’activités, tensiomètres… Au CES 2023, le fabricant avant dévoilé U-Scan, son laboratoire d’analyse d’urine à domicile. Mais celui-ci n’est toujours pas commercialisé.