Le changement, c’est maintenant ! Avec les nouveaux Galaxy S24, S24 + et S24 Ultra, Samsung introduit une fonction de traduction simultanée, encore inédite dans l’univers des smartphones. Celle-ci est rendue passible grâce à l’intelligence artificielle dont semblent se goinfrer les nouveaux terminaux du fabricant sud-coréen qui a développé pour cela avec Google et Microsoft une plateforme nommée Galaxy IA.

13 langues compatibles

Concrètement, comment ce système de traduction simultanée fonctionne-t-il ? D’abord, il est rendu possible pour tout ce qui est texte écrit. Documents reçus, pages web, notes manuscrites, outils de messagerie : la moulinette nommée « Live Translation » de Samsung est à l’œuvre et permet en un instant de traduire, jusque dans 13 langues, le texte que vous aurez sélectionné. Les démonstrations auxquelles nous avons déjà assisté sont probantes, notamment lors de la rédaction de SMS.

Plus besoin d’aller sur Google Translate, de saisir le texte que l’on veut traduire dans une colonne et d’attendre qu’il s’affiche dans la langue de son choix dans une autre colonne.

Sur les Galaxy S24 de Samsung, les messages peuvent être traduits en 13 langues automatiquement. - Capture

Il suffit de choisir la langue de son interlocuteur à l’aide d’une petite touche, à gauche du champ de saisie du texte, d’écrire son message et de laisser la magie opérer. En un instant, votre message est traduit et sa réponse en retour pareillement. Pour chaque personne, les S24 prennent cependant soin d’afficher le texte dans sa langue originale, puis le texte traduit juste en dessous.

Vocalement, c’est bluffant

Mais là ou Samsung bluffe son monde avec ses nouveaux S24, c’est pour la traduction simultanée vocale. Finies les galères pour réserver au téléphone une table dans un restaurant, ou avoir une conversation fluide avec son collègue espagnol. Dans l’application Téléphone, il suffit de choisir la langue dans laquelle on souhaite que nos propos soient traduits en direct lors d’un appel. Au choix, 13 langues également**.

Lorsque la fonction Traduction est activée, votre correspondant est tout d’abord prévenu par une voix de synthèse qu’un traducteur est utilisé. Vous commencez à parler et votre interlocuteur vous entend normalement. Mais dès que vous vous interrompez, votre phrase est traduite par la même voix de synthèse (masculine si vous êtes un homme, féminine si vous êtes une femme). De son côté, votre correspondant, lui, n’a pas besoin d’avoir un Galaxy S24. Ses propos sont traduits de la même façon en retour par votre téléphone. Bonus : le texte de la conversation s’affiche simultanément à l’écran de votre terminal…

La traduction simultanée texte et voix est disponible en 13 langues sur les Galaxy S24. - Capture

On imagine que pour bien utiliser cette fonction de traduction, il y aura un petit coup à prendre, notamment sur son débit, mais aussi concernant la longueur des phrases que l’on prononce. Pas sûr que les Galaxy S24 puissent traduire de longs monologues, par exemple, mais plutôt des phrases brèves. Nous ne manquerons pas de vérifier ça dans un prochain test.

Pareillement, cette fonction de traduction vocale simultanée peut être utilisée avec une personne présente avec vous physiquement, comme pour demander votre chemin lorsque vous êtes dans un pays étranger. Cette fois, c’est la fonction « Traduction live » qu’il faut activer. Celle-ci repose sur le même principe. Vous choisissez votre langue, appuyez sur une touche Micro et l’IA traduit avec une voix de synthèse par le biais du haut-parleur du smartphone vos propos et ceux de la personne qui vous répond. Il ne fera pas bon être interprète dans les prochaines années…

Bientôt la concurrence

Thomas Husson, vice-président et analyste principal du cabinet Forrester voit dans l’IA et l’IA générative désormais embarquées dans nos smartphones, une opportunité : « Samsung communique intelligemment sur de nouvelles fonctionnalités telles que la traduction en temps réel des appels […]. Il s’agit là d’une excellente occasion d’offrir de nouvelles expériences, maintenant que la genAI s’infiltre dans la vie des consommateurs ».

Reste un vrai bond en avant dans l’univers de la téléphonie. Mais on imagine que Samsung ne restera pas longtemps seul à proposer de telles fonctions. La riposte de ses concurrents pourrait bien intervenir avec des annonces fortes dès le salon de la téléphonie Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone du 26 au 29 février.

* Galaxy S24 : 899 euros (128 Go) ; 969 euros (256 Go). Galaxy S24 + : 1.169 euros (256 Go) ; 1.289 euros (512 Go). Galaxy S24 Ultra : 1.469 euros (256 Go) ; 1.589 euros (512 Go) ; 1.829 euros (1 To).

** Français, anglais, chinois, allemand, indien, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, thaï, espagnol, vietnamien.