Il n’a pas échappé à Samsung que les fêtes de Noël approchaient. S’il vous reste encore de la place au pied du sapin, son nouveau Galaxy S23 FE, lancé le 8 décembre, promet le meilleur pour un prix plus serré que son aîné, le S23. 20 Minutes a pu tester ce nouveau smartphone vendu à partir de 699 euros*.

Le Samsung Galaxy S23 FE piour "Fan Edition" lancé à partir de 699 euros. - Samsung

Android 14 et des filets de pêche recyclés

FE pour « Fan Edition ». Si le Galaxy S22 du fabricant sud coréen n’a pas eu les honneurs d’une telle édition (il faut remonter au S21 pour que l’appellation FE apparaisse dans son catalogue), le S23 FE, lancé le 8 décembre, débarque un peu en catastrophe à quelques jours des fêtes de fin d’année. Beaucoup avancent des problèmes de disponibilité de composants. Reste qu’il a belle allure, ce S23 FE.

Sous Android 14, proposé dans une palette de coloris assez pop (graphite ; vert d’eau ; violet, crème, et bleu et orange en exclusivité sur le site du constructeur), l’appareil ne semble pas manquer de résistance avec ses épaisses bordures en aluminium. Son dos, également en aluminium (il était en plastique sur le S21 FE) et son écran sont protégés par un revêtement Gorilla Glass 5.

À la norme IP68, le Galaxy S23 FE résiste également à la poussière et à l’immersion. Pour les maladroits, les curseurs sont bel et bien au vert. À propos de vert, Samsung précise que son mobile intègre du plastique recyclé à partir de barils d’eau, de filets de pêche et de bouteilles ! Un argument récurrent auprès du fabricant, qui a de quoi faire mouche auprès des plus écolos. Ou donner bonne conscience. Mais le constructeur est bien en peine d’indiquer, malgré nos questions, dans quelles proportions ces plastiques entrent dans la composition de son dernier joujou.

Un écran qui régale la rétine

On est cependant immédiatement séduits par l’écran de ce S23 FE. Full HD +, d’une diagonale de 6,4’’ (340 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement oscillant entre 60 Hz et 120 Hz. C’est un atout pour un affichage plus fluide en jeu vidéo, même si l’on regrette que le processeur embarqué (Exynos 2200, un modèle maison) fasse moins bien que le surpuissant Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui anime le classique S23.

La qualité de l'écran Dynamic Amoled du 6,4'' est l'une des grandes forces du Galaxy S23 FE. - Christophe Séfrin/20 Minutes

N’empêche : la dalle Dynamic Amoled du S23 FE tape à l’œil. Ses noirs sont d’une profondeur extrême, sa luminosité très prononcée (1.450 nits) et ses couleurs éclatantes. De quoi notamment se régaler en visionnage vidéo et jeu (en activant le Dolby Atmos), d’autant que les haut-parleurs stéréo du mobile sont de qualité.

De leur côté, les amateurs de musique pourront pousser la personnalisation de leur écoute à l’aide d’un égaliseur à neuf bandes… bien caché. On le débusque dans Paramètres/Sons et Vibrations/Qualité et effets sonores.

Des Portraits et Portraits selfies réussis

Attendu sur la photo, là où le Galaxy S23 excelle, le S23 FE fait logiquement un peu moins bien, mais tient son rang. Comportant trois caméras**, le module photo/vidéo arrière du smartphone est pensé pour offrir à l’utilisateur une panoplie d’outils propres à tous types de prises de vues. Certes, le zoom optique 3x n’est pas celui du grand frère (10x), mais le smartphone ne démérite pas.

Nous avons particulièrement apprécié ses fonctions Portrait, avec un effet bokeh (flou artistique à l’arrière du sujet) bien abouti, mais aussi Portrait Selfie (en 10 mégapixels), avec un filtre Auto qui, si on le souhaite, apporte une belle chaleur à ses autoportraits. À défaut de réaliser des photos macro (le mode ultra grand-angle que l’on peut utiliser pour cela sur certains smartphones ne donne ici pas de résultats concluants), on peut néanmoins s’amuser à réaliser de chouettes plans rapprochés, comme en témoigne la photo ci-dessous.

Des plans rapprochés de qualité, à défaut de photo macro sur la Galaxy S23 FE de Samsung. - Christophe Séfrin/20 Minutes

Côté vidéo, le Galaxy S23 FE filme jusqu’en 4K à 60 images/seconde, avec une stabilisation efficace. De quoi immortaliser quelques beaux déballages de cadeaux au pied du sapin, d’autant que le smartphone s’accommode assez bien de la basse lumière. Le montage des séquences tournées pourra être assuré par l’application Studio embarquée nativement, assez basique dans son approche, mais simple d’emploi avec ses musiques préenregistrées, ses stickers, émoticônes et autres emojis qui vous permettront de réaliser rapidement des petits clips à partager.

Une autonomie à la traîne

Seul véritable point pouvant faire ombrage au S23 FE, son autonomie. Lesté d’une batterie de 4.500 mAh (là où la plupart des smartphones de moyenne gamme affichent 5.000 mAh), le dernier né des Samsung peine à dépasser le cadre de la journée d’usage. Le constructeur revendique 22 heures d’autonomie en vidéo, mais, en le laissant tourner sur Netflix, nous n’avons pas atteint ces sommets (une quinzaine d’heures, seulement). Qui plus est, sa recharge est loin d’être rapide : 25 watts. Soit plus de 90 minutes de chargement. Et aucun chargeur n’est fourni. Le smartphone reste compatible avec la charge sans fil, mais aussi le partage d’énergie, pour, par exemple, recharger des écouteurs compatibles.

Enthousiasmant à bien des égards, le Galaxy S23 FE de Samsung n’est finalement pas un S23 dégradé. Très bon smartphone malgré son autonomie un peu faiblarde, rassurant avec sa résistance et les quatre mises à jour majeures promises (ce qui le rend fiable et secure jusqu’en 2028), son prix de vente ne le distingue cependant pas suffisamment de celui dont il hérite, le Galaxy S23. En 128 Go et avec un chargeur inclus, le flagship de Samsung émarge actuellement à 729 euros. Les moins impatients pourront aussi attendre l’annonce, courant janvier, des nouveaux Galaxy S24 qui, mécaniquement, feront chuter les tarifs de vente de l’ensemble S23, S23 + et S23 Ultra. Et peut-être celui du S23 FE.

*699 euros (128 Go/8 Go) et 759 euros (256 Go/8 Go). Jusqu’au 16 janvier, une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros offerte.

** 50 mégapixels (grand angle ; f/1,8) ; 12 Mpx (ultra grand-angle ; f/2,2) ; 8 Mpx (téléobjectif jusqu’à 3x en optique ; f/2,4). Capteur frontal de 10 mégapixels).