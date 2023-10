Apple ou pas Apple ? Alors que la marque à la pomme vient de dégainer ses quatre nouveaux iPhone 15 (l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max), ses concurrents se rebiffent et proposent des alternatives crédibles.

Performances comparables, voire supérieures sur certains aspects, rapport qualité/prix plus avantageux, spécificités que les iPhone ne possèdent pas… 20 Minutes vous présente quatre challengers enthousiasmants par bien des aspects.





Pour la mémoire jusqu’à 1 To : Xperia 5V, de Sony

Besoin d’espace de stockage pour vos photos et vidéo ? Sous Android 13, l’Xperia 5V est le nouveau fleuron du fabricant (disponible le 29 septembre à partir de 999 euros).

Le nouvel Xperia 5V de Sony possède une mémoire extensible jusqu'à 1 To. - Sony

Il reste l’un des rares sur le marché des terminaux premium à conserver une prise mini-jack 3,5 mm, mais surtout un slot pour carte microSD. Avec en perspective la possibilité de faire grimper son espace de stockage jusqu’à 1 To ! Comptez un investissement d’une centaine d’euros (seulement) pour une telle carte, soit 1.100 euros pour 1 To.

À taille d’écran égale (6,1pouces) , l’iPhone 15 est donc bien plus cher : 1.349 euros pour 512 Go, sa mémoire maximale. L’iPhone 15 Pro propose bien 1To, mais pour 1.859 euros. Voilà qui fait réfléchir.

Mesurant 154 x 68 x 8,6 mm, pour 182 g, l’Xperia 5V de Sony reste un smartphone assez « haut », car adoptant un écran OLED au format 21 : 9 (Full HD, en 120 Hz). Qui reste idéal pour le visionnage de vidéos.

En baissant le prix de vente de l’Xperia V de 50 euros par rapport au Xperia IV lancé il y a un an, Sony rogne cependant sur la photo. Exit le téléobjectif du grand frère pour un capteur principal de 48 mm (équivalent 24 mm) et un 12 mégapixels ultra grand-angle (12 mégapixels à l’avant). On peut en faire le reproche au constructeur.

À partir de 999 euros (128 Go).

Notre avis : Malgré son design vieillissant, cet Xperia 5V, reste une belle alternative à l’iPhone 15 si l’on prend effectivement en considération sa mémoire extensible et la taille de son écran, qui est identique. Sa façade en verre Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68 en font par ailleurs un smartphone résistant.

Pour l’écran géant et la qualité photo : Pixel 7 Pro, de Google

Vous recherchez un smartphone à grand écran, comme celui de l’iPhone 15 Plus ? Avec ses 6,7 pouces en 120 Hz, celui du Google Pixel 7 Pro peut jouer au challenger à taille égale.

Le Google Pixel 7 Pro , excellent sur tous les terrains, gagne à être connu. - Google

D’autant que sa résolution (3.120 x 1.440 pixels) est bien supérieure à celle de son concurrent à la pomme (2.796 x 1.290 pixels). A la clé, un niveau de détails plus important. Disposant de trois capteurs (50 mégapixels grand-angle, 12 mégapixels ultra grand-angle, 48 mégapixels téléobjectif) et non de deux, ainsi que d’un capteur de 10,8 mégapixels en façade, le Pixel 7 Pro possède aussi comme argument la force de ses algorithmes, qui, en photo, ont toujours su faire la différence. Avec sa batterie de 5.000 mAh, il affiche une confortable autonomie qui peut franchir le cap de la journée.

À partir de 899 euros (128 Go).

Notre avis : Le prix ne fait pas tout certes, mais en proposant un Google 7 Pro suréquipé en 128 Go pour 899 euros (contre 1.249 euros pour l’iPhone 15 Plus à capacité équivalente), la firme de Mountain View tape directement au porte-monnaie. Reste le design clivant du 7 Pro, avec son épais module de caméras, qui peut rebuter, mais de grandes qualités sont à porter à son actif.

Pour économiser 120 euros : Galaxy S23, de Samsung

C’est LE concurrent de l’iPhone 15. Au format compact (146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour 168 g), le Galaxy S23 propose une taille d’écran similaire à celle de l’iPhone 15 (6,1 pouces).

Le Galaxy S23 de Samsung est un surdoué pour la photo. - Samsung

Mais il va plus loin en photo. Ainsi, aligne-t-il non pas deux capteurs, mais trois (de 50 mégapixels grand-angle, 12 mégapixels ultra grand angle et 10 mégapixels avec zoom optique 3x). Cette souplesse lui permet des résultats très efficaces. Efficacité également sur les performances de l’appareil, lesté du processeur Snapdragon 8 Gen 2 (le plus puissant du moment pour les smartphones Android). Sa batterie de 3.900 mAh lui permet de tenir une journée pleine en usage relativement intensif.

À partir de 849 euros (128 Go).

Notre avis : Lancé à 959 euros il y a quelques mois, le Galaxy S23 est désormais proposé à 849 euros (128 Go/8Go), ce qui en fait un rival économiquement très intéressant face à l’iPhone 15, vendu à partir de 969 euros à capacité égale. L’iPhone 15 conserve malgré tout un écran d’une meilleure résolution : 2.556 x 1.179 pixels, contre 2.340 x 1.080 pixels pour de S23.

Pour l’écran le plus grand : Magic 5 Pro Max, d’Honor

Il vous faut un très, très grand smartphone ? Qui plus est doué en photo ? Honor, ex-marque alternative sur les smartphones de moyenne gamme, s’aventure sur le haut de gamme avec son Magic 5 Pro.

Le Magic 5 Pro d'Honor dispose d'un très grand écran OLED de 6,81 pouces. - Honor

Avec son écran OLED incurvé de 6,81 pouces (en 120 Hz), le terminal surpasse l’iPhone 15 Pro Max (vendu à partir de 1.479 euros) tant par sa diagonale (6,7 pouces) que par sa résolution : 2.848 x 1.312 pixels, contre 2.796 x 1.290 pixels. C’est un atout, notamment lorsque l’on est fan de gaming, terrain sur lequel le smartphone ultra premium d’Apple, vendu à partir de 1.479 euros (256 Go), prétend vouloir jouer.

Bien qu’il ne soit que 3,5x (contre 5x pour son concurrent à la pomme), le Magic 5 Pro est également équipé d’un zoom optique périscopique, attelé à un capteur de 50 mégapixels. Cela permet à l’appareil d’afficher un équivalent en photo plein format jusqu’à 90 mm, là où Apple annonce tout de même jusqu’à 120 mm pour son 5 Pro Max… Dilemne.

Singularité : le joujou d’Honor est livré avec son chargeur rapide de 66 W, qui lui permet de faire le plein d’énergie de sa batterie de 5.100 mAh en une cinquantaine de minutes seulement. Chez Apple, les chargeurs ont disparu des boîtes…

À partir de 1.199 euros (512 Go).

Notre avis : Nul doute que l’iPhone 15 Pro Max risque de se distinguer par ses performances photo, voire de surpasser le Magic 5 Pro. Mais celui-ci, que nous avons pu tester, s’impose comme une belle l’alternative à taille supérieure, économique qui plus est, si l’on est adepte de photo et de jeu vidéo, et avec une mémoire bien plus large.