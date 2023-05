Pas toujours facile de s’y retrouver dans l’offre pléthorique de smartphones sur le marché. Et il n’y a désormais plus une semaine sans son lot de nouveautés. Dans leur quête effrénée de parts de marché, les fabricants chinois comme Oppo, Honor ou Xiaomi se battent aussi à coups d’arguments techniques pour séduire. Avec son 12T Pro, un smartphone 5G Wifi 6, c’est justement Xiaomi qui met en avant un capteur de 200 mégapixels, ainsi qu’une charge de 120 Watts pour faire la différence. Ce smartphone est-il aussi performant qu’il l’annonce ? 20 Minutes l’a vérifié.

Coque (presque) en toc et apps à gogo

En gris, noir ou bleu, le Xiaomi 12T Pro ne se distingue pas par son design. Assez commun (bien qu’élégant) avec son épais bloc photo arrière rectangulaire, le smartphone du constructeur chinois ne renouvelle pas le genre. Sa coque en plastique a même le défaut de parfaitement accrocher les traces de doigts et de se rayer facilement. Conseil : ne rangez pas le terminal dans une poche avec une clé ou des pièces de monnaie, vous risqueriez de le regretter ! A la norme IP53 seulement, il résiste à la poussière et à la pluie. Rappelons qu’actuellement, la norme IP68 est la meilleure, garantissant la possibilité d’immersion des appareils.

Une fois configuré, on constate que le fabriquant n’a pas hésité à imposer certaines applications non sollicitées. O.K. pour Tik Tok, Facebook, Snapchat, Netflix ou Spotify dont on peut avoir besoin. Mais les « apps » Boutique Amazon, Booking ou Agoda (pour réserver des vols) donnent l’impression de vouloir passer en force. Ménage fait, on peut sans attendre profiter de l’excellent écran Amoled de 6,67 pouces du smartphone.

Paré pour Fortnite Mobile

Dolby Vision et HDR10 + (et 120 Hz, non adaptatif), offrant des contrastes saisissants et une belle luminosité, la dalle embarquée risque de ravir les fans de vidéos en mobilité, mais aussi de gaming.





L'écran Amoled de 6,67'' du Xiaomi 12T Pro est parfaitement adapté pour le visionnage de contenus vidéo et le gaming. - Christophe Séfrin/20 Minutes





A la manœuvre, le processeur Snapdragon 8 + Gen 1 supporte même les jeux les plus gourmands. Amateurs de Fortnite Mobile, à vos écrans ! Les haut-parleurs stéréo siglés Harman Kardon à bord du smartphone font du très bon boulot (autant que puissent le faire des haut-parleurs de smartphone). Mais évidemment, c’est du côté de la photo* et du capteur de 200 mégapixels du Xiaomi 12T Pro que l’on a envie d’y regarder de plus près.

200 mégapixels dans le viseur

Nos nombreux essais révèlent des images d’excellente qualité, notamment lorsqu’il fait soleil. Utilisant le procédé dit de pixel-binning (qui, ici, réunit 16 pixels du capteur pour ne plus en faire qu’un) afin de gagner en luminosité et détails, le smartphone prend par défaut des photos en 12,5 mégapixels. Il est cependant possible d’opter pour 50, voire 200 mégapixels (au risque de générer des fichiers très lourds). Mais le résultat est là, flagrant, avec des clichés extrêmement détaillés. Il est possible d’y zoomer considérablement pour effectuer des recadrages, mais aussi de les imprimer avec un résultat extrêmement convaincant. Notons cependant que Motorola et son Edge 30 Ultra avait précédé Xiaomi d’une courte tête sur le terrain des smartphones 200 mégapixels…

On ne comprend pas trop pourquoi Xiaomi a fait l’impasse sur un zoom optique : seul un zoom numérique x10 peut être actionné. Idem pour le capteur ultra grand-angle embarqué : pourquoi ne pas aller au-delà des 8 mégapixels proposés ? Cela peut entraîner des photos aux résultats parfois disparates en matière de traitement logiciel. De son côté, le capteur macro de 2 mégapixels fait de la figuration (mais c’est une constante sur les smartphones qui en sont équipés !). Il pourra rassurer les acheteurs, soucieux de posséder un terminal polyvalent, à défaut d’offrir des résultats vraiment performants.

Si le 12T Pro est bluffant pour la qualité générale de ses images, extrêmement nettes et aux textures bien respectées, il possède donc aussi ses limites… et certaines lacunes.





De beaux détails, mais des verts qui virent au fluo et de la macro qui fait de la figuration. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Et comme de coutume avec le constructeur, les couleurs des clichés sont un peu trop saturées. En ce printemps où les arbres dévoilent leur feuillage, certaines photos que nous avons prises tirent légèrement sur le vert fluo… Les autoportraits sont, eux, réalisés en 20 mégapixels. Le détourage du sujet pour le désormais célèbre effet bokeh (avec flou artistique à l’arrière) est globalement bons. Et Xiaomi propose une panoplie complète de filtres à s’appliquer : Moisson, Floraison, Rhodium, Bourgeon, B & W… Il y en a tellement que l’on a renoncé à la compter ! Côté vidéo, le terminal filme jusqu’en 4K à 30 images/seconde, et même jusqu’en 8K à 24 images/seconde. Pas sûr que la 8K intéresse encore beaucoup de monde…

120 watts, qui dit mieux ?

Reste parmi les arguments massue de Xiaomi, la charge de 120 Watts de son 12T Pro. Avec son imposant (et lourd : 180 grammes !) bloc de charge fourni, le smartphone fait le plein complet d’énergie en vingt-cinq minutes environ. Qui dit mieux ? Du coup, si la batterie de 5.000 mAh du 12T Pro s’épuise comme on s’y attendait au bout d’une bonne journée d’usage, on sait que l’on peut rapidement repartir en soirée jusqu’à tard, sans risque de manquer d’énergie, et ce, le temps d’une simple petite charge sur secteur. Par contre, la charge sans fil n’est pas proposée.





La recharge de 120 watts du Xiaomi 12T Pro fait partie des arguments du smartphone. - Capture





Lancé à 799 euros, ce qui restait assez onéreux, le prix du Xiaomi 12T Pro a déjà entamé sa classique baisse de prix. Nous l’avons déjà repéré à 649 euros, neuf, chez Boulanger en 256 Go. Et les offres en reconditionné commencent à fleurir : 539 euros chez Rakuten, par exemple, voire 519 euros chez rebuy.fr, toujours en 256 Go. Malgré ses concessions, c’est à ce tarif un smartphone haut de gamme qu’il vous est désormais possible d’adopter… au prix d’un de moyenne gamme !





* A l’arrière : A l’avant : 200 mégapixels (équivalent 23 mm ; f/1.7, avec stabilisation optique) ; 8 mégapixels ultra grand-angle (120° ; 11 mm ; f.2.2) ; 2 mégapixels macro (f/2.4). A l’arrière : 20 mégapixels (f/2.2).