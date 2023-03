Des lunettes connectées en veux-tu en voilà (chez Xiaomi, TCL, Oppo), des annonces de mobiles pliants (chez OnePlus) ou enroulables (chez Motorola), des systèmes de recharge toujours plus rapides (300 watts chez Xiaomi), le salon Mobile World Congress qui se tenait du 27 février au 2 mars à Barcelone vendait du rêve aux fans de téléphonie. Il en fallait.

A l’heure ou le secteur est en berne, avec des ventes mondiales de smartphones en chute de 11,3 % l’an dernier selon IDC, l’innovation devait primer cette année pour réenchanter les 80.000 visiteurs attendus. Outre Samsung et ses nouveaux Galaxy S23, ou Oppo et son Find N2 Flip, qui avaient présenté leurs derniers terminaux avant le salon, de nouveaux smartphones se dévoilaient. 20 Minutes a repéré ceux dont on entendra parler.

Le challenger : Le Honor Magic 5 Pro

Inimitable, avec son bloc photo arrière arrondi et parfaitement intégré à sa coque, le Magic 5 Pro d’Honor veut clairement concurrencer les plus grands. Disposant d’un écran de 6,8’’ (120 Hz), intégrant le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (la référence !), lesté d’une batterie de 5.100 mAh avec charge rapide de 66 W, disposant de 512 Go de stockage, le terminal joue aussi à fond sur sa qualité photo avec ses trois capteurs arrières de 50 mégapixels. 1.199 euros.





Le Honor Magic 5 Pro, concurrent du Galaxy S23 Ultra de Samsung. - Honor





Notre avis : Sous Android 13, ce smartphone est prometteur et se pose en alternative crédible au Galaxy S23 Ultra de Samsung. Sans doute son capteur principal de 50 mégapixels aura-t-il du mal à concurrencer celui de 200 mégapixels de son rival, meilleur en basse lumière. Mais ses prouesses photo sont bien réèlles, saluées par le labo DXOMARK, qui fait référence. Il devrait surtout faire la différence avec sa capacité de stockage. A mémoire équivalente, le S23 Ultra vaut 400 euros de plus !

Le photographe : Xiaomi 13 Pro

Pour séduire les amateurs de photo, le Xiaomi 13 Pro est équipé d’un trio de capteurs de 50 mégapixels, dont un capteur principal au format 1 pouce, surmonté d’une optique Leica. De quoi lui offrir une belle assise pour les photos en basse lumière et pour capturer toujours plus de détails. Les selfies en 32 mégapixels devraient également tenir leurs promesses. De son côté, la vidéo est annoncée jusqu’en 8K à 24 images par seconde (et en 4K jusqu’à 60 i/s).

Avec une définition WQHD + (3.200 x 1.440 pixels, en 120 Hz), l’imposant écran de 6,73’’ de ce 13 Pro flatte également la rétine par sa précision et ses contrastes. Xiaomi étonne enfin avec la recharge rapide de 120 watts (bloc de charge fourni) qui permet de faire intégralement le plein sa batterie en une vingtaine de minutes. 1.300 euros.





Le Xiaomi 13 Pro, fruit d'un partenariat avec le fabricant d'optiques Leica. - Xiaomi





Notre avis : Notre première prise en main témoigne d’un terminal effectivement doué en photo, avec notamment un mode Portrait remarquable et un mode Nuit quasi irréprochable. Son écran est une petite merveille, et le 13 Pro est certifié IP68. Reste un prix exorbitant pour un smartphone Xiaomi qui aura du mal à se faire une place sur le terrain de jeu favori de Samsung et d‘Apple, celui des smartphones premium. Etonnant : pour toute précommande de ce smartphone avant le 7 mars inclus, Xiaomi offre un téléviseur de 43’’ (le Xiaomi TV P1E, d’une valeur de 449 euros) !

Le gamer : OnePlus 11 Concept

Outre son aspect qui détonne, le OnePlus 11 Concept veut innover avec son système de refroidissement liquide nommé Active CryoFlux Actif. Celui-ci permettrait selon OnePlus de diminuer la température du terminal jusqu’à 2,1° durant une session de jeu, et de 1,6° durant sa recharge. Cela peut sembler minime, mais le fabricant assure que l’expérience n’en est que meilleure pour le gaming, occasionnant ainsi un surcroît de performances. Date de lancement et prix non précisés.





Le OnePlus 11 Concept avec son système de refroidissement liquide. - OnePlus





Notre avis : OnePlus est coutumier des buzz bien ordonnés. Décliné du OnePlus 11 déjà commercialisé, ce smartphone à écran de 6,7’’ avec sa coque arrière avec « vue hypnotique des canalisations » (sic !) ne déroge pas à la règle. Le système dévoilé se rapprocherait du procédé water-cooling sur les ordinateurs dédiés aux jeux vidéo, déjà approché par Xiaomi en 2021 avec un agent réfrigérant nommé Loop Liquid Cool sur son MIX 4.

Le durable : Nokia G22

Nokia a profité du MWC pour mettre en avant son G22. Ce smartphone profite d’un partenariat avec la communauté de réparateurs iFixit. Le but : offrir, dès la mise sur le marché du terminal, des guides, outils et pièces détachées afin que le G22 soit facilement réparable par son propriétaire. Ecran, port de charge, batterie (5050 mAh) peuvent ainsi facilement être remplacés, étape par étape. Nokia revendique par exemple 5 minutes de réparation pour changer la batterie du G22, et 30 minutes pour en remplacer l’écran. 179 euros (en 64 Go) et 189 euros (en 128 Go).





Le Nokia G22, un smartphone réparable par son propriétaire. - Nokia





Notre avis : Marchant dans les pas de Fairphone et de ses smartphones réparables, Nokia et iFixit signent une belle initiative. Dommage qu’elle ne s’applique qu’à un modèle d’entrée de gamme (à écran LCD de 6,52’’ et au capteur principal de 50 mégapixels), un appareil qui, par sa nature, ne fait pas forcément partie des plus résistants au temps.