Qu’attend-on d’un smartphone à 199 euros ? Alors que Xiaomi renouvelle sa gamme Redmi Note en lançant ce 17 février pas moins de quatre Redmi Note 11 (Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro, et Note 11 Pro 5G), « 20 Minutes » a eu envie de se pencher sur le berceau du plus chétif, le Redmi Note 11. Moins bien équipé que ses aînés et vendu moins de 200 euros, ce smartphone d’entrée de gamme peut-il suffire pour la plupart de nos usages ? Si oui, quelles sont ses faiblesses ?

De la 4G uniquement

Faut-il dépenser plus ? La question revient régulièrement sur la table face aux offres commerciales toujours plus agressives des fabricants de smartphones. Avec son Redmi Note 11, le constructeur chinois Xiaomi poursuit son offensive sur le marché avec ses prix mini. Derrière la vitrine et un terminal mobile au design sobre avec des coques (en plastique) de couleur noire, violet, et bleu se cache un smartphone 4G et non 5G. L’appareil possédera d’emblée certaines limites face au réseau et affichera un retard technique face à de très nombreux smartphones 5G disponibles. Parmi eux, le Redmi Note 10, ou encore l’Oppo A54 5G, l’un et l’autre autour de 200 euros. Mais si l’on n’est pas un gros streamer, on peut aussi vivre sans 5G… Autre signe venant trahir son ADN entrée de gamme : le Redmi Note 11 tourne sous Android 11 et non Android 12.

Pas de big bug du côté de son écran

Son écran de 6,43’’/16,33 cm est Full HD + (2400 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un peu mieux que les classiques 60 Hz de la plupart des smartphones d’entrée de gamme, mais juste de quoi apporter un petit surcroît de fluidité dans certaines circonstances : la navigation et le gaming. Reste un bel écran.

L'écran Amoled de 6,43 pouces du Xiaomi Redmi Note 11 est idéal pour visionner des vidéos. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Lors de nos tests, nous l’avons notamment sollicité pour regarder Big Bug sur Netflix. Epaulées par des contrastes infinis, les couleurs pétantes du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet y ont trouvé un très bon écrin. Les haut-parleurs stéréo embarqués font du travail honnête et permettent de s’affranchir d’un casque ici filaire ou Bluetooth ou d’écouteurs.

Des photos qui manquent de détails

La section photo du Redmi Note 11 nous paraissait alléchante : capteur principal de 50 mégapixels, ultragrand-angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et profondeur de champ de 2 mégapixels. C’est un peu mieux que le Redmi Note 10, mais sans évolution radicale (le capteur principal de l’aîné était de 48 mégapixels…). A l’épreuve de nos essais, l’attelage trouve vite ses limites.

Globalement belles sur l’écran du smartphone, les photos prises dévoilent leur vraie nature une fois transférées sur tablette ou ordinateur. Là, le moindre zoom dans l’image leur est fatal. Les détails ne sont qu’apparents. Confirmation avec les selfies, en 13 mégapixels : une sorte de flou artistique règne en maître sur notre barbe et nos cheveux.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est équipé de quatre capteurs photo arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Quant au capteur macro (un argument de longue date chez Xiaomi), il fait ici de la figuration. Par contre, la fonction Portrait, avec son effet bokeh à l’arrière du sujet, fonctionne plutôt bien. Attention : pas de vidéo 4K sous le déclencheur, mais de la Full HD à 30 images/seconde.

Chargeur 33 watts compris

Sur le papier, le nouveau processeur Snapdragon 680 (2,4 GHz) fait légèrement mieux que le 678 du Redmi Note 10, mais les améliorations sont à la marge. Sa gravure en 6 mm lui assure cependant de meilleures dispositions pour le jeu. Et bon point : le Redmi Note 11 s’affiche avec une batterie de 5000 mAh. Nous avons ainsi pu lui faire passer le cap de la journée et demie d’usage !

Xiaomi enfonce le clou en fournissant dans la boîte un chargeur rapide de 33 watts. Une bonne heure suffit pour faire le plein du Redmi Note 11. A noter enfin que l’indice de réparabilité du terminal est plutôt correct : 7,8/10. Son indice de protection IP53 lui permet d’assurer ses arrières face à la poussière et la pluie, mais pas face à une immersion.

Vendu 199,99 euros (4Go/64 Go extensibles), le Redmi Note 11 est plutôt bien pensé. Un peu décevant en photo si l’on est exigeant quant à la qualité de ses images, il donne pleine satisfaction par son large écran Amoled et son excellente autonomie. Il peut séduire les fans de vidéo, voire de gaming (mais à petite dose). Au final, ses performances globalement honorables font de lui un bon smartphone économique et passe-partout.