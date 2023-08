Filmer, monter, partager ! Cet été, c’est décidé, vous réaliserez avec votre smartphone un vrai film de vacances. Pour rapporter de votre séjour un souvenir unique à partager en famille, entre amis, ou, pourquoi pas, sur votre chaîne YouTube, la clé de la réussite est un montage réussi. Après vous avoir confié quelques astuces pour réussir vos prises de vues, 20 Minutes vous invite dans cette série de l’été à découvrir le B.A.-BA du montage que vous pourrez ensuite réaliser pour optimiser et finaliser votre projet.

Des applications incontournables

Pas de montage vidéo sur smartphone sans application dédiée. Dans la jungle des stores, certaines se distinguent. Nous vous conseillons cependant de débuter avec une appli simple (et gratuite !), comme InShot (Android et iOS), grâce à laquelle vous pourrez en quelques clics associer vos séquences en leur donnant un aspect professionnel. Contrepartie de la gratuité de cette application, des publicités à visionner. Il est cependant possible de souscrire un abonnement à 3,09 euros par mois pour les évacuer pour de bon. Méfiez-vous cependant des abonnements qui, si on n’y prend garde, ont la fâcheuse tendance à se renouveler automatiquement en ponctionnant votre compte bancaire, sans forcément vous prévenir préalablement…

Alternatives plus ou moins évoluées sur Android et iOS : Kinemaster, YouCut, CapCut, ou VN qui, les unes comme les autres, proposent une version de base gratuite, puis, avec une formule payante, des réglages avancés. Ceux-ci donnent accès à davantage de fonctions, des banques de fonds musicaux plus ou moins importantes, voire la suppression du watermark (le nom de l’application qui figurera en filigrane à la fin de votre vidéo).

La plupart des applications de montage vidéo offrent des outils accessibles en un clic. - Capture

Pour aller plus loin, une application comme Adobe Première Rush reste assez simple d’accès, mais offre davantage d’outils (comme des titres animés au design beaucoup plus professionnel, la synchronisation de vos projets entre smartphone, tablette et ordinateur ; mais aussi un espace de stockage de 100 Go dans le cloud d’Adobe). Comptez 11,99 euros/mois. Un tarif qui peut se justifier durant ces vacances où l’on peut vraiment prendre le temps de prendre en main l’application.

iPhone : le tout compris

Les possesseurs d’iPhone n’ont, eux, pas trop de questions à se poser puisque Apple propose en natif et gratuitement sur ses terminaux son application de montage iMovie. Assez perfectionnée, bien que l’on puisse rapidement en atteindre les limites, iMovie permet de réaliser intuitivement des montages qui ont du style, avec, en plus, la possibilité d’automatiser le montage (vous sélectionnez vos séquences, le logiciel se charge du reste). Une automatisation que l’on peut également retrouver avec l’application Quick de GoPro. Pas la peine de se fatiguer à trouver un tuto sur le web, tout fonctionne ici tout seul. Et c’est très convaincant !

Les bases du montage : faire simple, mais rester efficace

A défaut d’automatiser vos montages, quelques règles de base sont à suivre pour ne pas ennuyer vos spectateurs ou followers. Il ne suffit pas de coller bout à bout des séquences vidéo dans votre « timeline » (le plan de travail virtuel sur lequel vous allez disposer les fichiers que vous allez associer) pour que votre vidéo flatte la rétine.

La règle communément appliquée est que chaque extrait dure plus ou moins quatre secondes. Plus il est court, plus il donne du rythme. Plus il est long, plus il ralentit (voir appesantit) votre vidéo qui, au total devra durer 3 à 4 minutes maximum pour espérer captiver votre audience.

Les plans associés doivent de préférence durer autour de 4 secondes pour conserver un montage dynamique. - Capture

Autre clé du succès, les multiplans d’un même univers (la plage, un monument visité, un repas…). que vous aurez préalablement réalisés. Comme à la plage, avec la mer en plan large, des bateaux s’il y en a, des personnes, les vagues, mais aussi des détails, comme un seau et une pelle d’enfant, des coquillages, un bord de serviette, un parasol… Cette succession de points de vue rythmera votre vidéo. Mais supprimez les temps morts ! Rien de plus ennuyeux qu’un interminable plan fixe avec rien d’intéressant à l’intérieur ! Des outils (Rogner, Recadrer, Déplacer…) vous aideront dans votre composition.

Des effets qui dynamisent vos vidéos

Si vous vous êtes filmé, amusez-vous comme le font les influenceurs à zoomer/dézoomer dans vos auto plans. C’est facile : sectionnez la séquence complète en plusieurs points (en prenant soin de couper à la fin d’une phrase, si vous parlez !), puis appliquez successivement à chaque insert un recadrage serré ou élargi.

Genre : « Coucou, les vacances commencent et pour cette première journée, je vous dévoile mon spot » (plan large). « Vous n’êtes pas prêts ? » (cadrage intermédiaire). « Tadaaaa… voici ma crique secrète ! » (plan serré, puis plan de la fameuse crique). Effet garantit.

Une fois votre bout à bout d’images réalisé, ajoutez des transitions. Il n’est pas nécessaire d’insérer ces effets vidéo entre chaque séquence (en abuser peut lasser !), mais, a minima de placer un « Fondu au noir » au début et à la fin de votre vidéo. Ou encore une transition (effet mosaïque, flou…) lorsque vous changez de thème dans une même vidéo. Mais par pitié, n’alignez pas tous les types de transitions que vous propose votre application de montage ! Un peu d’unité et d’harmonie sont préférables.

Le son : de la musique à la voix off

Vient le moment de choisir une musique pour illustrer votre montage (toutes les applis en proposent, qui sont libres de droits). Si vous préférez utiliser un morceau ou une chanson connue, gare : vous pourriez vous faire retoquer et voir votre vidéo supprimée (voire démonétisée) une fois postée sur les réseaux. Sinon, cet été « La belle vie » de Sacha Distel, et « Coquillages et crustacés » de Brigitte Bardot auront toujours la cote ! Autre conseil : réglez le volume de la musique à moins de 10 % si vous souhaitez privilégier le son natif de vos inserts (voix, bruit des vagues…). Et si vous vous sentez une âme de documentariste, certaines applications vous permettent de poser une voix off sur vos images. Une belle option pour commenter un road trip, par exemple.

Toutes les applications vous permettent également d’insérer, titres, textes… en superposition de vos images. Essayer autant que faire se peut d’adopter une typo dans l’ambiance de votre sujet.

Ne vous reste plus qu’à exporter votre montage. La résolution 1080p à 30 images/seconde est généralement suffisante. Pour des visionnages sur un téléviseur, la 4K sera évidemment meilleure.

Alors pas d’illusion : si vous êtes un débutant en montage vidéo, il est fort probable que vos premiers essais ne vous donnent pas totalement satisfaction. Néanmoins, gardez à l’esprit que toutes les applications restent d’un usage très intuitif… et progressif. Et que vous apprendrez pas à pas.