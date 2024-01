« On est à l’aube d’une nouvelle ère ». Chez Samsung, l’annonce ce 17 janvier des nouveaux Galaxy S24, S24 + et S24 Ultra est surtout celle d’un changement de paradigme. Pour la première fois, le fabriquant n’évoque plus que succinctement les caractéristiques techniques de ses nouveaux smartphones aux écrans de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces et vendus à partir de 899 euros*. Le nouveau truc du constructeur pour faire le buzz : l’IA. L’IA, l’intelligence artificielle, dont le récent salon CES de Las Vegas nous a rebattu les oreilles, sera donc bien consommée à toutes les sauces dès ce début 2024. Et les Galaxy S24 risquent bel et bien de marquer un tournant décisif dans l’histoire du smartphone, comme a déjà pu le constater 20 Minutes.

Les Galaxy S24 Ultra, S24+ et S24 de Samsung. - Christophe Séfrin/20 Minutes

Vers Galaxy IA et au-delà…

Soit les S24, S24 + et S24 Ultra. Toujours aussi beaux, encore plus résistants, toujours plus réparables (indice de réparabilité de 8,5/10 en hausse de 0,3 point) et bardés de capteurs*, ces nouveaux modèles Android adoptent « Galaxy IA ». Quésaco ? Il s’agit d’une plateforme logicielle développée par Samsung, Microsoft et Google grâce à laquelle « tout devient plus simple »… grâce à l’IA. Comme pour communiquer.

Traduction vocale et écrite en temps réel

Samsung met d’abord en avant les possibilités de traduction en temps réel de ses smartphones. Ainsi est-il possible lors d’un appel téléphonique à un correspondant étranger de traduire vos propos dans la langue désirée. Un appui sur une simple touche suffit. Tandis que votre interlocuteur est notifié que vous utilisez un traducteur, une voix de synthèse prend le relais pour traduire vos paroles et celles de votre correspondant en retour. Et grâce à Galaxy IA, la traduction simultanée fonctionne également par message, mais aussi en face-à-face avec treize langues prises en charge, dont le français. De quoi tenir une conversation fluide et naturelle ? Nous le vérifierons lors d’un prochain test. Les interprètes risquent de ne pas appécier…

Ecrire (pas) comme un pied

Avec ses Galaxy S24, le fabricant sud-coréen vante également les apports de l’IA pour la reformulation d’un message. Cette fonction permet ainsi de mettre les formes, selon que l’on écrit à une relation professionnelle, à un ami ou une date, par exemple. Là encore, un simple appui sur une touche permet de réécrire votre message initial en adaptant le ton, voire en y ajoutant automatiquement des hashtags et émojis. Et évidemment, sans barrière de la langue, puisque la traduction simultanée est ici aussi possible.

Entourer, chercher, trouver

Toujours plus forte l’IA, pour s’informer ! Les Galaxy S24 inaugurent une fonction appelée « Entourer pour chercher ». Comme son nom l’indique, il est grâce à elle possible d’entourer du bout du doigt (ou avec le stylet sur le S24 Ultra) un objet sur une image pour que l’IA se mettre en œuvre et les identifie. Cette version améliorée de Google Lens fonctionne plutôt très bien, comme nous l’avons constaté. Elle permet même d’identifier des lieux. Seule limitation : elle est incompatible avec les applications qui n’autorisent pas de screenshot. Reste à voir ce qu’« Entourer pour chercher » donnera, aussi, avec des personnes…

Entourer un objet sur l'écran des Galaxy S24 permet de l'identifier. - Samsung

Quel avenir pour nos secrétaires ?

Pour aller encore plus loin, l’IA propose des résumés d’articles. Pas le temps d’avaler le test complet du dernier AirFryer de Xiaomi sur 20 Minutes ? Qu’à cela ne tienne, surlignez-le sur l’écran de votre S24, appuyez sur un bouton dédié en bas de l’écran et le voici résumé point par point sur une simple page. Bluffant ! Et d’autant plus intéressant que l’on peut utiliser cette fonction sur un article en langue étrangère : il sera instantanément traduit et résumé.

D'un texte de plusieurs pages, l'IA peut réaliser un résumé de quelques lignes en un instant. - Samsung

Avec les Galaxy S24, l’IA va dorénavant prendre ses marques en réunion. Posez le smartphone sur la table, lancez le Dictaphone et son outil de retranscription. A l’issue du meeting, appuyez sur Stop, attendez quelques secondes et voici l’intégralité du rendez-vous retranscrit. Mieux : en reconnaissant jusqu’à 10 interlocuteurs, l’IA vous propose un résumé en 13 langues en attribuant à chacun ses propos ! Inquiétant pour le métier de secrétaire…

Retouche photo en direct

Plus divertissant, l’IA vient enfin se loger dans les fonctions photo des Galaxy S24. A chaque cliché, l’intelligence artificielle va suggérer d’éventuelles améliorations pour sublimer l’image. Bien que ne disant pas son nom, la fameuse « Gomme magique » que l’on connaît sur les Pixel de Google est ici embarquée pour effacer un objet ou une personne gênants sur une photo. Mais l’IA va également vous suggérer de supprimer des ombres indésirables, des reflets, voire de recréer de toutes pièces des arrière-plans avec une belle pertinence.

Alors, l’IA sur nos smartphones, est-ce « The Next Big Thing » ? Sans aucun doute. Et tout porte à croire que nous n’y échapperons pas. Si la présence de l’IA à bord de nos terminaux est déjà effective dans bien des domaines, mais de façon parcellaire (comme en photo, pour la transcription de conversations…), les Galaxy S24 la font passer à l’étape supérieure.

En roi du marketing, Samsung sait également parfaitement vendre sa supériorité technique sur ses concurrents en faisant de l’IA sa nouvelle signature. D’autant que la réponse d’Apple et de ses futurs iPhone 16 potentiellement IA compatibles se fera attendre… jusqu’en septembre prochain. D’ici là, une mise à jour, sans doute en juin, permettra aussi aux Galaxy S23 de profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

* Galaxy S24 : 899 euros (128 Go) ; 969 euros (256 Go). Galaxy S24 + : 1.169 euros (256 Go) ; 1.289 euros (512 Go). Galaxy S24 Ultra : 1.469 euros (256 Go) ; 1.589 euros (512 Go) ; 1.829 euros (1 To).

Du 17 au 30 janvier 2024, doublement du stockage et reprise d’un ancien tél jusqu’à 100 euros de plus.

** Galaxy S24 et S24 + : 12 mégapixels ultra grand-angle (équivalent 13 mm ; f/2.2) + 50 mégapixels grand-angle (23 mm ; f/1.8) +10 mégapixels avec zoom optique x3 (69 mm ; f/2.4).

Galaxy S24 Ultra : 200 mégapixels grand-angle (23 mm ; f/1.7) + 12 mégapixels ultra grand-angle (13 mm ; f/1.2) + 50 mégapixels avec zoom optique x5 (115 mm ; f/3.4) + 10 mégapixels avec zoom optique x3 (69 mm ; f/2.4).