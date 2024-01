Le Rabbit R1 n’est pas un lapin crétin. Il semblerait même supérieurement intelligent si l’on s’en tient aux démos effectuées par son créateur, Jesse Lyu. Le fondateur de la start-up californienne Rabbit, Inc. à ainsi profité du CES de Las Vegas pour lever le voile sur ce futur compagnon numérique qui carbure à l’IA. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait actuellement d’un petit appareil qui s’annonce comme révolutionnaire.

Le Rabbit R1, l'assistant à base d'IA, sera lancé au printemps 2024. - Capture

Bien plus fort qu’Alexa, Google Home et SIRI

Prenant la forme d’un petit boîtier orange qui tient dans la poche, Le Rabbit R1 intègre un écran, deux micros, un haut-parleur, une caméra qui pivote à 360°. Également : une molette pour scroller sur son écran, un port USB-C et un port pour carte SIM. En 4G, il n’a pas besoin d’être appairé à un smartphone pour fonctionner. C’est donc connecté au cloud qu’il va tirer bénéfice de l’intelligence artificielle pour nous épauler dans de nombreuses tâches du quotidien.

Grandes oreilles ouvertes dès lors qu’on appuie sur un bouton, le Rabbit attend ainsi les requêtes vocales de ses utilisateurs pour s’exécuter. Ici, l’idée n’est pas de lui demander, comme à Alexa, Google Home ou SIRI, nos assistants zélés et vieillissants, d’allumer une ampoule connectée ou quelle est la météo du jour. Même s’il peut lancer l’écoute de nos morceaux de musique du moment sur notre plateforme de streaming préférée, R1 vaut mieux que cela. Bien mieux.

Répondre à des requêtes complexes

Ainsi peut-on par exemple lui demander : « Réserve-moi un VTC pour six personnes avec des bagages. Départ du bureau pour l’aéroport à 18 heures ». En quelques secondes, le R1 s’exécute, vous propose une voiture dont vous validerez la réservation à l’écran.

Autre exemple. En braquant sa caméra sur votre réfrigérateur ouvert, vous pouvez demander à l’appareil : « Propose-moi une recette avec ce que j’ai de disponible pour un dîner avec mon fils à réaliser en 15 minutes ». Mettant ses neurones à contribution, R1 va, là encore, s’exécuter. Quelques secondes lui suffisent pour identifier les aliments disponibles (merci l’IA !) et débusquer une recette que vous pourrez réaliser dans le temps imparti.

Jesse Lyu, le fondateur de la start-up californienne Rabbit, Inc., proifite du CES 2024 pour présenter le Rabbit R1. - Capture

Plus fort encore : « Je souhaite me rendre à New York du 15 au 18 février avec ma femme et mon fils et recherche un Airbnb avec vue sur Central Park, et aurai également besoin d’une voiture de location durant cette période ». Après quelques instants de réflexion, le Rabbit R1 va vous proposer plusieurs options parmi lesquelles vous allez choisir celles qui vous conviennent. Magique !

Dans le terrier du lapin

Le secret de Rabbit Inc. ? L’intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi sa capacité à agréger et à faire travailler entre elles des applications mobiles ou informatiques qui, jusqu’à présent, ne savaient pas communiquer les unes avec les autres. Pour cela, son fondateur assure avoir entraîné son lapin malin sur d’innombrables modèles d’usages.

Pour l’utilisateur, reste à configurer la bestiole sur un ordinateur avant de l’utiliser. Nommée The rabbit hole portal (littéralement, « Terrier du lapin »), cette interface dédiée permet d’associer au compagnon aux grandes oreilles les services que l’on utilise et de lui en donner les clés d’accès. Ainsi, lors d’une requête, le R1 se dirigera ensuite automatiquement vers les prestataires avec lesquels on a l’habitude d’interagir… comme depuis l’écran de son smartphone.

Beaucoup de zones d’ombre

Convainquant ? D’abord, très enthousiasmant. Car tel que présenté, le R1 a tout pour vraiment simplifier notre vie. Plus besoin de passer une soirée sur ses applications Booking, Airbnb, Air France, Avis… pour préparer et organiser un futur voyage. Ni de se casser la tête avec Marmiton ou Cookidoo (si l’on a un Thermomix) pour trouver LA recette pour accommoder nos restes alimentaires du frigo en un temps record. Reste que la présentation du Rabbit R1 par son fondateur était enregistrée en vidéo, que la fiche technique de l’appareil n’a pas été communiquée (quel processeur, quelle résolution pour sa caméra, quelle autonomie…) et que, pour le moment, la promesse semblerait presque trop belle pour être vraie.

L' AI Pin de la start-up Humane, concurrent annoncé du Rabbit R1 de Rabbit, Inc. - Humane

D’autant que le Rabbit R1, actuellement en précommande, ne sera vendu que 199 dollars (soit 183 euros) et sans abonnement mensuel. Rien à voir avec celui qui s’affiche comme son concurrent direct et qui avait été dévoilé fin 2023, l’AI Pin de la firme Humane. Proposant peu ou prou les mêmes services (bien que ne disposant pas d’écran), le petit compagnon sous forme de badge à porter sur soi est vendu 699 dollars (640 euros), lesté d’un abonnement de 24 dollars par mois (22 euros) !

Seize ans jour pour jour après l’iPhone d’Apple

En attendant de pouvoir un jour, on l’espère, tester ces produits savants (comment les appellera-t-on d’ailleurs, les « AI-ssistants » ?), il ne fait aucun doute que se dessine aujourd’hui au cœur de la Silicon Valley une nouvelle génération de petits appareils qui, en tirant parti des possibilités offertes par une IA de plus en plus réjouissante (et inquiétante), risquent de bouleverser nos existences… The Next Big Thing !

Sans le dire, Jesse Lyu, le fondateur de Rabbit, Inc. a présenté son lapin savant 16 ans jour pour jour après une autre annonce qui fut une révolution. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs dévoilait un petit produit nomade qui n’allait pas tarder à bouleverser nos existences. L’iPhone était né.