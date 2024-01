Coup de froid sur la téléphonie. Les annonces successives de l’Ai Pin de la société Humane et du Rabbit R1, de la start-up Rabbit Inc, deux petits appareils qui, grâce à l’IA, permettent de nous affranchir de nos smartphones, ont eu l’effet d’un coup de tonnerre dans la planète tech. Nos iPhone et autres Samsung Galaxy s’apprêtent-ils à quitter nos poches définitivement pour être remplacés par de nouveaux produits dont on cerne déjà les contours ? Pour le savoir, 20 Minutes a interrogé Damien Douani, expert en innovations, cultures et usages du numérique, et Florent Roulier, responsable innovation pour la société de conseil en transformation digitale Niji.

Pour moins de 200 euros, le Rabbit R1 permettra, avant l'été, de placer les ressources de l'IA dans la main de chacun. - Rabbit, Inc.

Deux visions de l’avenir

« Une course à la réinvention du smartphone est en marche, la volonté d’imaginer la suite est là », lance d’emblée Damien Douani, expert en innovations, cultures et usages du numérique. Production de smartphones en baisse (-19,5 % en 2023, selon Trendforce, à 250 millions d’unités) ; technologie ayant atteint une certaine maturité (même si les nouveaux Galaxy S24 de Samsung innovent) ; développement du marché du reconditionné (un smartphone sur cinq vendus en France est de seconde main)… autant d’indicateurs pour donner le feu vert à la succession. Sans oublier l’IA.

« L’IA constitue une très belle occasion pour ces changements et deux visions de cet avenir sont là. D’abord, celle constituant à rapprocher encore plus les écrans de nos yeux. Après les écrans des cinémas, des téléviseurs et des smartphones, place à ceux des casques, comme avec l’Apple Vision Pro, ou aux lunettes, comme les Ray Ban Stories de Meta, qui veulent rapprocher l’information de nos yeux. Deuxième direction : escamoter l’écran ou le faire disparaître. C’est quelque chose qui s’intègre plus dans notre environnement et notre contexte », selon Damien Douani.

Pour Florent Roulier de la société Niji, les « Ai Pin et Rabbit R1 proposent vraiment une alternative au smartphone, plutôt qu’un appareil complémentaire, comme une smartwatch ». Surtout, selon lui, « l’intérêt de ces appareils est que, grâce à eux, on va récupérer jusqu’à sept heures de vie par jour ! ». Soit le temps que certains vont jusqu’à passer sur leur écran quotidiennement. Ainsi, en interagissant vocalement avec une intelligence artificielle, nous serions capables de nous réapproprier une partie de nos existences…

Le Théorème de J.A.R.V.I.S.

« Ces nouveaux appareils, c’est un peu ce que j’appelle le Théorème de J.A.R.V.I.S., une intelligence artificielle tout le temps disponible à nos côtés et que l’on sollicite dès que besoin, comme le fait Tony Stark dans Iron Man », note de son côté Damien Douani. L’expert insiste sur le fait que, sans doute d’ici dix ans, cette notion d’information pervasive, constamment avec nous, mais invisible, que l’on convoquera dès que nécessaire, sera une réalité pour la plupart d’entre nous.

« En cela, le Rabbit R1 constitue une première étape : un super agent intelligent qui me comprend et qui est capable de rapporter dans ses filets la réponse à ma question », complète Damien Douani. Qui ajoute : « L’AI Pin de Humane est plus cher (699 dollars, au lieu de 199 pour le Rabbit R1), plus prospectif, et plus Apple style. Il est aussi plus disruptif, sexy et enthousiasmant avec un produit en forme de broche, que je porte sur moi, qui capte mon environnement, dialogue avec moi et projette de l’info dans la paume de ma main. Effet waouh garanti ».

L'AI Pin de la start-up Humane veut se substituer à nos smartphones. - Humane

Sans écran, on fait comment ?

Alors, O.K. pour l’accès à l’information en continu, sans avoir à la chercher, mais seulement en la demandant à la voix. Mais pourra-t-on se passer d’écrans de poche, ne serait-ce que pour jouer ou regarder des vidéos ? « Les AI Pin et Rabbit R1 ne sont pas des objets faits pour le divertissement, ni pour aller sur les réseaux sociaux. C’est là où l’on voit les limites des deux propositions. Mais le pari de leurs concepteurs, Humane et Rabbit Inc., est aussi de se dire que les gens sont esclaves de leurs smartphones et qu’il faut revenir à une certaine forme d’épure », précise l’expert en innovations, cultures et usages du numérique, Damien Douani.

Vers des partenaires numériques virtuels, comme dans le film Her

« Ces produits du futur s’adressent effectivement aussi à des personnes qui veulent se libérer de l’emprise néfaste du smartphone », confirme Florent Roulier, le responsable innovation chez Niji. Pour lui, « ils constituent une vraie alternative, même s’ils ne remplissent qu’une partie seulement des usages avec l’IA ».

Sans doute nos smartphones (apparus il y a seize ans, rappelons-le) ont-ils encore une dizaine d’années de vie devant eux. Reste que « la vraie adoption sera de savoir jusqu’où nous serons prêts à faire confiance à la machine. La bascule sera là. Y aura-t-il un moment ou j’aurai envie de reprendre le contrôle, afin que mon intimité reste supérieure à ce truc qui se nourrit de mes datas en continu ? », s’interroge Damien Douani.

En 2023, Joaquin Phoenix tombait amoureux d'un système d'exploitation dans le film «Her» de Spike Jonze - Wild Bunch

À moins que l’on se rapproche de plus en plus des partenaires numériques virtuels avec lesquels on aura une relation comme humanisée. « On n’en est pas loin, sans doute d’ici deux ans », confirme Florent Roulier. Pour lui, « toutes les briques techno existent pour cela et les entreprises travaillent pour les assembler et créer pour leurs équipements des interactions humaines, comme dans le film Her de Spike Jonze ». AI Pin, Rabbit R1… ou robots, ce sera alors à nous de savoir en profiter. D’en devenir les maîtres, ou les esclaves.