Une nouvelle révolution informatique est en cours. C’est en tout cas l’espoir d’Apple, qui lancera son casque Vision Pro aux Etats-Unis le 2 février, avec des précommandes ouvertes le 19 janvier, a annoncé l’entreprise ce lundi. Comme elle l’avait révélé en juin dernier, son casque de « réalité mixte », qui mélange le virtuel et réel, se paiera au prix fort, à partir de 3.499 dollars pour la version avec 256 Go de stockage.

Et la France ? On l’ignore pour l’instant, avec une disponibilité « plus tard » cette année dans une liste de pays non précisée. Apple a également dévoilé le prix des inserts optiques Zeiss, qui coûteront 99 dollars pour les hypermétropes et 149 dollars pour les myopes.

« Informatique spatiale »

« L’ère de l’informatique spatiale est arrivée », promet Tim Cook. Le Vision Pro est un casque « tout-en-un », qui n’a pas besoin d’ordinateur pour fonctionner. Il doit toutefois être branché sur secteur, sur un Mac ou une batterie externe incluse qui permet, selon Apple, une autonomie de deux heures.

Techniquement, l’appareil est plus proche d’un casque de réalité virtuelle que de réalité augmentée. L’utilisateur ne peut pas voir directement son environnement extérieur par un effet de transparence : Apple utilise un tour de magie, avec une recréation en temps réel du monde environnant par vidéo, qui permet par exemple de se déplacer sans se cogner ou d’afficher des graphismes sur la table basse du salon. Et pour éviter d’être complètement antisocial, un écran tourné vers l’extérieur permet de simuler un affichage des yeux de l’utilisateur, avec un effet qu’on attend de juger en personne.