Le vert est dans le fruit. Si pour vous, le plaisir d’offrir se doit d’être plus responsable, bien difficile cependant de trouver au fond de la hotte du père Noël des idées de cadeaux « tech » rimant avec « éthique ». Face aux appareils reconditionnés et repimpés, comme des smartphones, des ordinateurs ou des enceintes, les lutins de 20 Minutes ont pourtant débusqué pour vous quelques pépites éco-conçues et durables…

Des capsules de café réutilisables encore et encore : Caps’me

Prêt aux bonnes résolutions « green » pour 2024 ? Et si vous commenciez par vous affranchir des capsules de café en aluminium qui remplissent votre poubelle ? Médaille d’or au concours Lépine 2021, Caps’me a eu l’idée de capsules réutilisables et rechargeables pour les cafetières Nespresso.

Avec leur shaker pour un remplissage plus aisé, les capsules Caps'me peuvent être utulisées à l'infini. - Caps'me

Ces capsules se remplissent à l’aide d’un shaker, se referment à l’aide d’un opercule en papier compostable (fabriqué en amidon de maïs) et se… rincent pour être réutilisées à l’infini ! Le tout, en quinze secondes chrono. 69 euros le coffret avec un shaker, trois capsules, quarante-huit opercules et 200 g de café. Comptez ensuite 9,90 euros pour 100, opercules.

Notre avis : Deux millions de capsules de café seraient utilisées chaque jour en France (soit six tonnes quotidiennement). Non content de limiter les déchets, ce système réduirait selon Caps’me la facture de café de 250 euros par an environ. Et dès mars 2024, la start-up française proposera un équivalent pour les cafetières Dolce Gusto.

Une bouilloire made in France, sans électronique : « Club », de Vertige

Vous recherchez un cadeau durable, en phase avec vos préoccupations environnementales ? Eco-conçue et fabriquée en France, à Saint-Cyr-sur-Loire (37), disponible avec une capacité de 1,2 litre ou 1,7 litre, la bouilloire « Club », de Vertige est composée de matériaux biosourcés d’origine végétale et minérale, et garantie 10 ans.

La bouilloire Club de la start-up française Vertige est composée de matériaux biosourcés. - Vertige

Conçue sans carte électronique (mais avec un thermostat mécanique), n’associant que des éléments qui s’assemblent et se désolidarisent simplement, elle est le fruit d’une jeune entreprise qui vient de souffler ses deux premières bougies. Dans son viseur, la conception d’un grille-pain et d’un mixeur qui répondront aux mêmes valeurs et même souci de durabilité. 289 euros (1,2 litre) ; 319 euros (1,7 litre).

Notre avis : Rappelant avec sa grosse poignée et son socle (en cinq coloris au choix : coquillage, noisette, glacier, jade et onyx) les bouilloires de facture ancienne, et n’intégrant pas de plastique issu de la pétrochimie, l’appareil a belle allure et peut même se personnaliser grâce à une gravure au laser réalisée sur sa cuve.

Un casque audio éco-conçu et réparable : Fairbuds XL, de Fairphone

Vous souhaitez afficher votre conscience écolo ? Et si votre casque audio était un signe de reconnaissance ? Le Fairbuds XL de Fairphone est fait pour vous !

Le casque Fairbuds XL de Fairphone met l'accent sur sa réparabilité à moindre coût. - Fairphone

Contenant 100 % de plastiques recyclés dans toutes ses parties pouvant en accueillir, 100 % d’aluminium recyclé, 100 % d’étain recyclé, de l’or Fairtrade (issu de productions respectueuses de la condition des travailleurs) et du cuir vegan, ce casque est modulaire. Ainsi, la plupart de ses composants et pièces peuvent être remplacés si défectueux ou cassés. Comme la batterie qui peut s’extraire en trois secondes et être remplacée par une batterie neuve vendue… moins de 20 euros ! 249 euros.

Notre avis : Depuis 2013, la firme néerlandaise Fairphone se bat, à raison, pour tenter d’imposer ses smartphones éco-conçus et durables. C’est avec une même philosophie que ce casque montre qu’un autre modèle est envisageable dans l’audio, qui associe un plus grand respect de l’environnement, de meilleures conditions de travail les ouvriers qui le fabriquent, et une parfaite réparabilité. Et bonne surprise : sa qualité audio est au rendez-vous !

Une enceinte Blutooth durable et plus responsable : Prodige, d’A. bsolument

Du bon gros son avec une enceinte française éco-conçue ? Voici la bien nommée Prodige de la start-up A.bsolument.

L'enceinte Prodige de la start-up A.bsolument est facilement démontable pour être mieux réparable. - A.bsolument

La firme, qui depuis 2013 modernise de vieux postes radios vintage en a voulu créer sa propre enceinte Bluetooth, tout en respectant ses valeurs autour de la durabilité et de la réparabilité. Mesurant 29 x 20 x 19,5 cm (pour 4,65 kg), l’appareil dispose d’un corps en aluminium recyclé vernis à base de peinture organique (à base d’algues et de légumes !), de panneaux latéraux en bouleau PEFC provenant de forêts françaises et est entièrement démontable. Sa partie électronique est notamment assurée par la présence de trois haut-parleurs conçus en France par Focal. 690 euros.

Notre avis : Si l’on regrette que cette drôle d’enceinte ne soit que Bluetooth et non Wifi, elle reste multipoint et l’on peut y connecter deux lecteurs (smartphone, tablette) en même temps. Avec une puissance de 90 watts, elle sait occuper l’espace. Attention, il s’agit d’un modèle sédentaire, qui ne dispose ni de batterie, ni de certification IP pour une quelconque résistance à la pluie ou la poussière.