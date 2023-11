Les conteuses numériques dédiées aux jeunes enfants se renouvellent d’année en année. L’histoire est belle et ne manque pas d’imagination. En 2021, 20 Minutes vous présentait Faba, Yoyo Player, Ma Fabrique à Histoires, Ocarina et Merlin, qui, les premières, proposaient aux plus jeunes enfants une nouvelle approche des contes, sur des petits appareils à portée des plus petits. En 2022, nous avions trouvé dans la hotte du père Noël Fabulapin, StoryPhones, HoomKid ou encore Bookinou, de nouveaux modèles encore plus aboutis. Et voilà qu’en 2023 surgissent avant les fêtes de fin d’année Flam, Ma boîte à héros, Bugali et Tikino, des conteuses qui, plus que jamais, développent l’imaginaire des enfants, en les éloignant des écrans, et que la rédaction 20 Minutes a pu tester.

Pour vibrer au rythme des aventures de ses héros : Ma Boîte à Héros, d’Auzou

A chaque héros, ses nouvelles aventures ! Beaucoup d’enfants connaissent celles de Loup, Simon, Moustache, Azuro ou encore Petite Taupe, déjà présentes sur les plateformes de streaming musical. Les voici accessibles à tout moment par les enfants grâce à Ma boîte à héros.

Ma boîte à héros: un appui sur une simple touche permet de lancer l'écoute d'une nouvelle avanture de son héros préféré. - Auzou

De la forme d’un petit poste radio, facilement transportable et fonctionnant sur batterie rechargeable, cet appareil intègre 25 histoires que l’enfant peut sélectionner d’une pression sur l’image de son héros préféré. Ensuite, une application pour ordinateur (Mac ou Windows) permet d’en acheter de nouvelles, parmi les deux cents contenus proposés, et d’enrichir la mémoire de l’appareil (à concurrence de 50 heures d’écoute) avec des livres audio vendus de 1,45 euro à 9,95 euros. 69 euros.

Notre avis : À conseiller pour les 3 à 7 ans, ce délicieux appareil (dont le packaging se transforme habilement en petit théâtre de carton, avec des personnages à assembler) ne laissera pas les plus petits indifférents. Le soir venu, son socle peut faire office de veilleuse. Dommage qu’il faille en passer par un ordinateur pour l’enrichir, Auzou, son concepteur, ne proposant pas encore d’application.

Pour s’évader tout en tournant les pages d’un vrai livre imprimé : Bugali

Vous souhaitez initier votre enfant à la lecture ? Se distinguant de ses concurrentes, la conteuse Bugali base son fonctionnement sur de vrais livres imprimés. Ceux-ci sont associés à un socle sous forme de plateau.

Bugali: cette toute nouvelle console accueille des livres imprimés dédiés qu'elle enrichit en audio pour une expérience encore plus immersive. - Bugali

Lorsque le livre (reconnu à l’aide de son antenne RFID) y est déposé, le contenu de l’ouvrage bénéficie d’un enrichissement sonore (en français ou anglais, au choix). Ainsi, la console agit-elle comme un trackpad qui, selon les gestes de l’enfant au fil des pages, sur les dessins, les textes imprimés… apporte ambiances sonores, petits jeux, dialogues… qui peuvent être écoutés sur ses haut-parleurs ou à l’aide d’un casque filaire. La console peut être achetée seule, ou en pack pour les 3 ans et + ou 5 ans et + avec deux livres inclus. 129 euros. 14,50 euros l’ouvrage. 149 euros en pack.

Notre avis : Belle innovation française que cette conteuse Bugali (fabriquée dans l’Hexagone) qui fait le pont entre des vrais livres imprimés et une console ludique que les enfants peuvent utiliser seuls, dès 3 ans. On salue l’ambition du projet et la qualité des ouvrages proposés (Milan Fleurus, Bayard…), tout autant que l’aspect multi-sensoriel du concept. Ainsi que les conseils prodigués aux parents, sous forme d’articles, dans l’application.

Pour personnaliser les aventures écoutées : Flam, de Lunii

Vos enfants rêvent de devenir les héros d’aventures incroyables ? Dédié aux plus de 7 ans, le baladeur Flam (créé par les éditions Lunii) leur permet de se projeter dans de véritables jeux de rôles, à travers des livres audio personnalisables.

Flam: le baladeur permet de sélectionner l'histoire que l'on veut écouter et d'intéragir, depuis son écran ponctuellement animé, sur son déroulé. - Lunii

Après avoir choisi depuis son écran interactif leur histoire ou aventure, les jeunes utilisateurs en customisent certains aspects (autour des lieux, des personnages, des actions qu’ils veulent mener…) et lancent la lecture. Dès lors, l’écran de Flam s’éteint ponctuellement (en attendant de nouveaux choix à effectuer !) pour ne plus laisser place qu’à l’imagination des lecteurs auditeurs qui peuvent profiter du récit depuis le haut-parleur intégré ou un casque filaire.

Pour le prix de deux livres de poche (14,90 euros), chaque ouvrage transféré en Wifi depuis l’application Lunii sur le smartphone de leurs parents dure plus de deux heures. Un livre audio est offert à l’achat de Flam. 99 euros.

Notre avis : Après Ma fabrique à histoires pour les 3 à 7 ans (désormais en édition limitée « Paris 2024 »), Lunii récidive avec ce baladeur au design néo-rétro et au look Gameboy, fabriqué en France, en partie avec des plastiques recyclés. Avec huit heures d’autonomie, et une capacité de 8 Go (soit 100 heures d’écoute), le « lecteur » a largement de quoi se distraire tout en s’appropriant les aventures choisies !

Pour projeter en grand et écouter des récits pleins de rêverie : Tikino

Vous recherchez un cadeau original qui développe l’imaginaire et la rêverie ? À l’attention des 3 à 10 ans, Tikino possède une double vocation, faisant autant office de projecteur que de conteuse.

Tikino: Projecteur et conteuse audio à la fois, cet appareil réinvente la lanterne magique d'autrefois. - Tikino

Il propose des contenus ludo-éducatifs courts (de 3 à 17 minutes) adaptés d’ouvrages de la littérature jeunesse (Bayard, Milan…) que les parents sélectionnent à travers une application avant de les charger dans l’appareil (qui en intègre nativement une dizaine dans sa mémoire de 8 Go).

Au choix, ensuite : un visionnage en 16/9e dans une pièce où l’on aura pris soin de faire la pénombre, avec une grande image projetée sur un mur, ou une écoute, comme avec une conteuse classique, à l’aide du haut-parleur, du projecteur ou un casque audio branché en filaire. 199 euros. Programmes : à partir de 3,99 euros.

Notre avis : Créé par trois jeunes mamans désireuses d’éloigner leurs enfants de tout écran, Tikino (fabriqué en France) est une réussite. Ici, pas de dessins animés – impossible d’ailleurs de charger dans le projecteur nos propres contenus –, mais des livres animés, dont certains, aussi, permettent de s’initier à l’anglais. Attention : l’autonomie du projecteur, qui fonctionne sur batterie, n’est que de 60 minutes en vidéo (davantage en audio).