Il était une fois… les conteuses numériques ! On connaissait Faba, Yoyo Player, Ma Fabrique à histoires, Ocarina, Merlin… autant de petits appareils qui ont tous en commun le fait de raconter des histoires aux enfants, et que nous avions testés l’an passé. A l’approche des prochaines fêtes de Noël, de nouveaux modèles se disputent la vedette : Fabulapin, StoryPhones, HoomKid, ou encore Bookinou. Comment se différencient les conteuses numériques, cru 2022 ? Et comment les choisir ? Peuvent-elles aussi donner le goût à la lecture aux enfants ? 20 Minutes a écouté ce qu’elles avaient à leur raconter.

Fabulapin : la veilleuse pour faire rêver les plus petits

Avec sa bonne petite bouille et ses oreilles toutes douces (en silicone alimentaire), Fabulapin a été conçu par un Français (Erwan Leroux). Son lecteur MP3 en forme de lapin intègre musiques et histoires. Au total, 87 titres (en partenariat avec Bayard Jeunesse et CRTS Records) sont accessibles, dans ses registres assez variés, souvent musicaux.

Il est également possible de personnaliser le lapinou avec ses propres musiques, histoires ou comptines, depuis un ordinateur, en le branchant en USB et en effectuant des copier/déposer de fichiers audio. L’écran LCD en façade et les différentes touches en rendent l’usage très intuitif. La tête du lapin et ses oreilles aux couleurs changeantes peuvent être allumées, transformant le lapinou en douce veilleuse. A partir de 3 ans, 77 euros.





Fabulapin, le lapinou français, raconte des histoires et fait office de veilleuse. - Fabulapin





Notre avis : Bien conçu, sans ondes dans la chambre d’un petit, Fabulapin propose des lectures aléatoires ou présélectionnées (les 87 titres inclus représentent 2h30 d’écoute, mais on peut aller plus loin à l’aide de sa carte microSD de 8 Go intégrée). Nous recommanderons cette conteuse aux plus petits, notamment pour reprendre à tue-tête quelques classiques des chansons enfantines. Rapidement, l’enfant pourra utiliser Fabulapin seul, son maniement devant peu à peu intuitif.

La durée d’écoute est personnalisable à l’aide d’une minuterie (de 5 à 45 minutes). A noter, une très bonne qualité sonore pour ce type d’équipement. Fonctionnant sur batterie, son autonomie peut atteindre 5 heures en mode audio et 11 heures en mode veilleuse.

StoryPhones : Le casque audio qui perpétue la magie Disney

Votre enfant est fan de Disney et vous réclame sans cesse l’histoire du Roi Lion ? Le casque StoryPhones de ONAOFF la lui racontera et bien d’autres encore ! Faisant office de casque Bluetooth/filaire (avec une autonomie jusqu’à 20 heures), StoryPhones se personnalise surtout à l’aide de petits disques aimantés à apposer sur l’une des oreillettes. A chaque disque, une série d’histoires : Mickey et Noël, La Petite Sirène… Celles-ci seront automatiquement téléchargées dans le casque (qui pourra être utilisé hors ligne, sans connexion). Une application permet également d’enregistrer ses propres histoires (jusqu’à 120 minutes), à héberger ensuite sur une « PlayShield » (un petit disque personnalisable vendu 14,99 euros). A partir de 3 ans, 99 euros + disques vendus de 7,99 euros à 14,99 euros.





Le casque audio StoryPhones à personnaliser avec des petits disques aimantés. - Sigurður Ólafur Sigurðsson





Notre avis : Disponible en bleu et rose avec un premier disque Disney (mais aussi en gris ou blanc, avec un disque personnalisable), ce casque supra aural (ses coussinets se posent sur les oreilles, mais ne les englobe pas) est de belle fabrication et confortable. Problème : si les histoires disponibles sur les petits disques à aimanter sur le casque sont bien en français, l’environnement StoryPhones, lui, reste pour le moment en anglais : application, site Internet. D’où un accès pas forcément toujours évident pour les parents qui ne parlent pas la langue de Shakespeare ! Renseignement pris, la traduction en français serait en cours… Enfin, l’addition des petits disques peut vite faire monter la facture… comme celui qui permet de personnaliser ses propres histoires, vendu 14,99 euros quand même (quand on achète la version Disney du casque) !

HoomKid : La conteuse qui aide à maîtriser ses émotions

Lancée par Livab, la conteuse Hoomkid se distingue par son approche qui va bien au-delà de la simple lecture audio. En choisissant un mode (Calme ou Eveil, pour des activités relaxantes ou énergisantes), puis une couleur correspondant à une émotion (La joie, La tristesse, La confiance en soi, La sérénité, La peur, La colère) l’enfant va pouvoir se concentrer sur un récit comme « Respire comme un dauphin », ou « Solide comme une montagne », qui l’aidera à stimuler sa curiosité, à réduire ses angoisses, voire à s’apaiser. Conçu par ses spécialistes de la psychologie infantile, l’appareil, en forme de livre, offre à son auditeur de voyager à travers des histoires ludiques et immersives, d’une durée de quatre à vingt minutes. A partir de 3 ans, 79 euros.





La conteuse numérique HoomKid, 96 histoires pour apprendre à génrer ses émotions. - Livlab





Notre avis : L’idée de la conteuse Hoomkid est bienveillante : aider l’enfant à maîtriser ses émotions. S’il aura sans doute besoin de papa ou de maman pour le guider sans ses premiers choix d’écoute (la molette des couleurs correspondant aux émotions mérite quelques explications), les 96 histoires finement choisies (avec voix masculine ou féminine), illustrées de bruitages et mises en musique, font incontestablement du bien. Elles invitent aussi, parfois à d’apaisants instants de méditation… et même à de petites séances de yoya pour associer le corps à l’esprit ! Fourni, un Guide des parents imprimé offre quelques clés pour bien débuter.

Bookinou : Le livre audio qui fait parler le papier

Bookinou est une conteuse d’un nouveau genre. Elle associe le plaisir du livre audio mais aussi celui de la lecture de livres physiques. Son principe est simple : s’il est possible de lui associer des histoires à acheter sur le site du fabricant, sa vocation est d’abord de jumeler l’appareil avec les livres imprimés préférés de vos enfants. Pour cela, une application permet d’enregistrer l’histoire que vous lirez, puis d’identifier le livre avec une gommette autocollante (puce RFID). Dès lors, l’enfant n’aura plus qu’à apposer la gommette sur le petit cœur en façade de Bookinou pour que votre histoire lui soit lue, tout en lui permettant de la suivre en tournant les pages de son livre. A partir de 4 ans, 69 euros + 9,99 euros les 5 gommettes.





Des puces RFID à sticker sur les livres permettent à Bookinou d'associer numérique et papier. - Bookinou





Notre avis : A l’heure du tout écrans, on ne peut que saluer toute initiative visant à préserver le livre imprimé ! Recommandé par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, Bookinou (fourni avec 10 gommettes et une carte de voyage regroupant toutes les histoires enregistrées) réussit ce pari avec un petit appareil complet, simple d’accès et d’emploi. La possibilité d’associer à distance des membres de la famille qui pourront enregistrer des histoires, d’agrémenter ces enregistrements de bruitages (dont celui des pages qui tournent) est un vrai plus. Même éloignés, papy et mamie pourront eux aussi lire des histoires !

S’il n’est pas donné, un système d’abonnement optionnel (une nouvelle histoire audio chaque mercredi pour 9,99 euros/mois ; une histoire audio chaque mercredi et un livre surprise chaque mois à partir de 14,90 euros/mois) permet de créer un vrai rituel de lecture, de stimuler la curiosité, et d’étoffer la bibliothèque de son enfant !