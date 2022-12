Carton assuré dans les chaumières à Noël. Apple s 'apprête à lancer Apple Music Sing, une nouvelle fonction karaoké sur sa plateforme Apple Music. L’idée est d’offrir à ses abonnés, en plus de l’affichage des paroles présentes sur de nombreux morceaux, la possibilité de disposer sur l’écran de son iPhone iPad ou via son Apple TV 4K de l’affichage des paroles en temps réel. Et un peu plus encore. Chauffez-vous la voix, 20 Minutes a pu découvrir ce service en avant-première !

De vraies sessions de karaoké sur iPhone

Vous rêviez de vous égosiller sur All I Want for Christmas is You de Mariah Carey ? D’entonner en duo Last Christmas, de Wham ? De vous laisser aller à une version très personnelle de It’s Beginning to Look Like Christmas de Michael Bublé ? Patience. Dans quelques jours, Apple lancera Apple Music Sing. Annoncé le 6 décembre, ce nouveau service vous permettra de ne pas oublier les paroles et d’organiser durant les fêtes de vraies sessions karaoké à la maison ou au bureau.









Seul ou en duo

Jusqu’à présent, Apple Music (comme d’autres plateformes, à l’image de Spotify ou Deezer) permettait d’afficher les paroles des chansons que l’on écoutait sur le site de streaming musical. 10 millions de chansons seraient concernées. Et c’était déjà pas mal ! Mais les chanteurs en herbe restaient frustrés, en ayant souvent du mal à parfaitement caler leur voix sur les textes.





En mode solo ou en duo, Apple Music Sing sera d'abord compatible avec cinquante playlists. - Apple





Avec Apple Music Sing, ces paroles s’afficheront en temps réel. C’est le principe du karaoké. Ainsi, le texte des paroles grisé s’illuminera, syllabe par syllabe, à mesure qu’il faudra l’interpréter. Mais pour aller plus loin, Apple Music Sing permettra aussi, grâce à l’icône d’un petit micro, de diminuer la voix de l’interprète original pour laisser place à la seule musique, et permettre aux utilisateurs de totalement laisser s’exprimer leur talent vocal. Autre possibilité d’Apple Music Sing, l’affichage à gauche et à droite de l’écran des paroles de chacun lorsque l’on veut chanter en duo. Impossible de se tromper.

« Plus tard dans le mois »

Explosion de joie parmi les journalistes et autres influenceurs lors de la présentation d’Apple Music Sing en visio qui a eu lieu cette semaine et à laquelle 20 Minutes a participé. Visiblement, la fonctionnalité a des chances d’être appréciée, notamment durant les rendez-vous festifs qui se profilent durant les prochaines semaines. Apple ne communique pas encore la date précise du lancement officiel d’Apple Music Sing et précise simplement qu’elle interviendra « plus tard dans le mois ».

iOS 16 pour ouvrir son micro

En fait, il faudra attendre la future mise à jour iOS 16.2, annoncée comme majeure, qui sera prochainement déployée. Et pour en profiter, il faudra disposer au moins d’un iPhone 11, d’un iPad de neuvième génération, d’un iPad Pro 11 pouces de troisième génération, d’un iPad 12,9 pouces de cinquième génération ou bien de la nouvelle Apple TV 4K.

Par ailleurs, si Apple n’indique pas quel est le nombre de titres musicaux concernés par Apple Music Sing, la firme promet cinquante playlists incluant les chansons les plus populaires au monde. Y en aura-t-il au moins une réservée au répertoire français ? Il semblerait enfin qu’il ne soit pas possible, ou pas encore possible, d’enregistrer ses performances vocales. Ce qui n’est peut-être pas plus mal…