Elle ne s’était pas exprimée depuis plusieurs mois, laissant ses fans dans l’inquiétude. Ce jeudi, la chanteuse Céline Dion a publié un message poignant sur ses réseaux sociaux pour expliquer les raisons de son silence. Dans une vidéo de cinq minutes, la star québécoise évoque ses problèmes de santé et annonce le report d’une partie de sa tournée qui devait démarrer en mars. Déjà reprogrammées, toutes les dates prévues au printemps sont reportées. Certains événements sont tout simplement annulés. C’est le cas du concert prévu au festival des Vieilles Charrues. Les spectacles prévus du 26 août au 4 octobre sont pour l’heure maintenus. Céline Dion doit se produire du 1er au 10 septembre au Paris la Défense Arena.



Dans un message où elle peine à retenir ses larmes, Céline Dion s’est expliquée sur ce report. « Jusqu’à maintenant, je n’étais pas prête à parler de ce que j’ai traversé. J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps. Récemment j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais stiff-person syndrome (syndrome de l’homme raide en français) qui atteint environ une personne sur un million. On sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre », a expliqué la chanteuse âgée de 54 ans. Ces problèmes de santé l’empêchent de se produire sur scène et l’ont obligée à reporter sa tournée intitulée « Courage ». « Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J’ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales comme je le souhaiterais. Je ne serai pas prête. »

« Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie »

Entourée de nombreux médecins, la diva suit une intense rééducation et s’entraîne au quotidien « pour regagner de la force et l’endurance ». L’inquiétude est vive chez certains fans, qui craignent de ne plus pouvoir assister à un concert de la star planétaire. « Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. J’ai tellement hâte de retourner sur scène », tente-t-elle de rassurer. En 2020, elle avait entamé sa tournée avant d’être stoppée par la pandémie. Plus de 200.000 billets avaient été vendus en quelques heures pour les concerts prévus en France, qui avaient dû être reportés.