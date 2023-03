Vingt-deux, voilà le printemps… et son cortège de bonnes résolutions. Parmi elles, faire le grand ménage dans son intérieur. Dans les starting-blocks, les aspirateurs-balais sans fil, aspirateurs-robots et aspirateurs-traîneaux vous font de l’œil. Les premiers sont pratiques, les seconds adoucissent la corvée du ménage et les derniers de plus en plus économiques. Envie de vous équiper ? A travers sa série « Ménage de printemps », 20 Minutes vous guide vers l’équipement qui vous donnera le plus de satisfaction selon vos besoins et votre budget.









Puissance et maniabilité

Un peu ringardisés par les aspirateurs-balais sans fil et les aspirateurs-robots, les aspirateurs-traîneaux restent cependant des valeurs sûres dans l’univers de l’entretien des sols. Même si leurs ventes baissent régulièrement (-3,8 % en 2022, selon le Gifam), leur prix souvent moindre leur permet de conserver leur attrait. Si la majorité d’entre eux sont filaires, les premiers modèles fonctionnant sur batterie apparaissent, comme chez Rowenta. Compacts (jusqu’à 5 kg) ou plus volumineux (jusqu’à 8 kg), avec ou sans sac, leur puissance d’aspiration reste généralement supérieure à celle de leurs congénères balais ou robots plus modernes, mobiles et autonomes.

Nos conseils d’achat : Quel aspirateur pour quelle surface ? Telle est la principale question à se poser lors du choix d’un aspirateur-traîneau, tant la variété de modèles sur le marché est grande. On se méfie de la puissance du moteur, souvent indiquée comme référence (jusqu’à 2.400 watts) : c’est la dépression de l’aspirateur (soit sa capacité à soulever la poussière, exprimée en kilo pascal) qui fait foi ! 30 kPa, environ, est une bonne donnée. Pour plus de commodité, un aspirateur qui dispose d’un variateur vous permettra de parfaitement adapter sa puissance à vos sols (carrelage, tapis, linos…). Réputés plus hygiéniques, les aspirateurs avec sac évitent de disperser de la poussière, comme souvent, lors du vidage du collecteur d’un aspirateur sans sac.

Avantages : Même s’ils possèdent un fil à la patte, la grande maniabilité des aspirateurs-traîneaux plaide en leur faveur, même si contrairement aux aspirateurs-balais que l’on peut utiliser très ponctuellement, leur emploi suppose de se lancer dans une vraie séance de ménage. Pesant le plus souvent moins de 1 kg, leur tuyau se déplace sans la moindre fatigue. S’il est télescopique, c’est encore mieux pour ranger l’appareil qui prendra moins de place (et soulager le dos lors de l’utilisation !). Leur capacité d’aspiration de déchets un peu volumineux reste supérieure à celle des autres types d’aspirateurs. Les aspirateurs avec sac ne nécessitent que très peu d’entretien, sinon le remplacement régulier de leur filtre. L’absence de batterie fait également d’eux des appareils plus respectueux de l’environnement.

Inconvénients : Assez encombrants à ranger, contraignants à déplacer de pièce en pièce et d’un étage à l’autre, les traîneaux ne sont pas les amis des studios ou petits appartements. Les sacs embarqués supposent une dépense annuelle évaluée à une quinzaine d’euros et il est parfois un peu galère de retrouver sa référence en magasin, surtout si l’aspirateur utilisé est un peu ancien. Et gare : les sacs trop remplis finissent par faire manquer un peu de souffle à l’aspirateur (et disperser des mauvaises odeurs). Mieux vaut ne pas trop attendre pour en changer. Enfin, au-delà de 72/75 db, certains modèles sont un peu bruyants.

Le compact pour petits espaces : 3000 Series (XD3110/09), de Philips

Léger avec ses 4 kg sur la balance, l’aspirateur 3000 Series (XD3110/09) de Philips est un basique avec sac (3 litres), lesté d’une double brosse : une pour les sols et une seconde pour les canapés et fauteuils qui coulisse sur le tuyau. Pratique !





L'aspirateur-traîneau 3000 Series de Philips pour les petites surfaces. - Philips





L’appareil dispose d’un variateur de puissance, selon que l’on aspire sols ou moquettes. Se distinguant par son très bon système de filtration, ce modèle, bien qu’un peu bruyant, restera facile à vivre, sans beaucoup d‘entretien. Son câble électrique de 9 mètres peut éviter d’avoir à débrancher/rebrancher l’aspirateur pour nettoyer un même étage. 149 euros.

Le sans sac agile sur les tapis : Boost CX1 de Miele

L’aspirateur balai sans sac Boost CX1 de Miele est adapté pour la plupart des logements. Avec son câble de 6 mètres, son rayon d’action peut atteindre jusqu’à 9 mètres. Simple à déplacer avec ses deux larges roues et sa petite roue multidirectionnelle, il dispose de quatre puissances d’aspiration, selon le sol nettoyé.





L'aspirateur sans sac Miele Boost CX1 idéal pour les moquettes et tapis. - Miele





Surtout, sa technologie Vortex lui permet de se distinguer sur les tapis épais, ou son débit d’air de plus de 100 km/h ne laisse rien passer. Seul regret, la capacité de son réservoir n’est que d’un litre et supposera de vider le collecteur régulièrement. Mais de façon très simple, par le bas, au-dessus d’une poubelle. 299 euros.

Le sans-fil à la maniabilité exemplaire : X-Ô 90, de Rowenta

Fabriqué en France, l’X-Ô 90 de Rowenta (marque du groupe SEB) est un aspirateur traîneau sans fil et sans sac (contenance de son bac : 1 litre). Fonctionnant sur batterie (autonomie : jusqu’à 90 minutes en mode Eco), il est livré avec une brosse multifonction polyvalente sur tous les sols, un suceur long et un suceur plat pour les meubles.





L'aspirateur-traîneau sans fil X-Ô 90, de Rowenta recommandé pour les surfaces importantes. - Rowenta





Un bouton permet d’adapter la puissance d’aspiration pour les sols, tapis et moquettes. Pratique, passe-partout et très mobile, particulièrement maniable avec sa poignée flexible qui lui permet d’aspirer sans se baisser sous les meubles, mais surtout très silencieux, nous le recommandons pour les grandes surfaces. 399 euros.