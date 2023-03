Vingt-deux, voilà le printemps… et son cortège de bonnes résolutions ! Parmi elles, faire le grand ménage dans son intérieur. Dans les starting-blocks, les aspirateurs-balais sans fil, aspirateurs-robots et aspirateurs-traineaux vous font de l’œil. Les premiers sont pratiques, les seconds adoucissent la corvée du ménage et les derniers de plus en plus économiques. Envie de vous équiper ?

A travers sa série « Ménage de printemps », 20 Minutes vous guide vers l’équipement qui vous donnera le plus de satisfaction selon vos besoins et votre budget.









Une mobilité exemplaire

Les aspirateurs-balais se substituent progressivement aux aspirateurs-traineaux. Sans fil, sans sac, disposant parfois de brosses motorisées (pour les tapis, les moquettes, les canapés), voire de tuyaux articulés pour mieux passer sous les meubles, leur principal atout est incontestablement leur commodité d’usage. Dans un appartement ou une maison, on peut les utiliser à tout moment, sans contrainte, même pour un nettoyage partiel de quelques minutes.

Nos conseils d’achat : Veiller au poids de l’appareil (au-delà de 3 kg, il sera un peu lourd). Vérifier présence ou non d’un écran de contrôle ; celle, éventuelle, d’un tuyau articulé (comme chez Rowenta, Bosch…) pour passer sous les meubles. Important également : le nombre d’accessoires, la capacité ou non de l’aspirateur à automatiquement adapter sa puissance d’aspiration à la nature des sols. Mais aussi la commodité du système de vidage (les plus pratiques restent les aspirateurs avec un fond articulé qui s’ouvre au-dessus de la poubelle pour jeter les détritus).

Avantages : Toujours prêts à l’emploi, les aspirateurs balai sans fil sont agiles sur toutes les surfaces et polyvalents. On n’hésitera pas à les utiliser même brièvement, sans se lancer sans une longue session de ménage. L’absence de sac en facilite l’usage.

Inconvénients : Il est nécessaire de leur trouver un point d’accroche et de recharge (cuisine, cave…) avec prise électrique. Par ailleurs, les autonomies divergent selon les modèles, de quelques minutes à près d’une heure. Une batterie de secours peut s’avérer nécessaire. Et ils n’aiment pas les déchets volumineux. Enfin, leur puissance d’aspiration reste plus faible que celle des aspirateurs traineau, moins chers.

L’économique efficace : Pure One Air, de Tineco

Pour moins de 200 euros, l’aspirateur-balai Pure Air One de Tineco surprend. Très léger (2,3 kg avec son tube et sa brosse), c’est un aspirateur multicyclonique. Cette technologique de filtration est plus efficace que la technologie cyclonique qui équipe d’habitude les aspirateurs d’entrée de gamme (l’aspirateur rejette un air moins filtré).





Le Pure Air One de Tineco en offre beaucoup pour un budget réduit. - Tineco





Plus encore, le Pure Air One est équipé d’un compteur de particules, ce qui lui permet d’adapter sa puissance selon le niveau de saleté. Fourni avec une brosse rotative, un suceur et une brosse plate pour les textiles, l’appareil se contente du minimum syndical en termes d’accessoires, mais on s’en satisfait. Seul lui manque vraiment un indicateur d’autonomie restante, les 20 minutes de ménage autorisés par sa batterie étant relativement vite épuisées. 199 euros.

Le pratique passe-partout : HF910H, de Hoover

Notamment fourni avec une brosse anti-emmêlement (qui élimine poils et cheveux), l’aspirateur HF910H d’Hoover est peu encombrant, mais reste lourd (3,4 kg au total). Un moindre mal face à ses atouts. Il dispose d’une position « Parking » (il tient debout tout seul), mais aussi d’un écran qui affiche son autonomie restante à la minute près.





La position « Parking » du HF910H de Hoover fait partie de ses atouts. - Hoover





Autre astuce : une pédale pour facilement retirer sa brosse (pour libérer le tuyau puis aspirer avec un autre accessoire), et même une rampe de LED à l’avant de sa brosse principale pour éclairer sous les meubles. Avec une autonomie que nous avons vérifiée jusqu’à 30 minutes sur les sols durs, ses performances sont plus que correctes. 449 euros.

Le puissant multitâche : V15 Detect, de Dyson

Le fabricant anglais Dyson s’est taillé une bonne réputation sur la puissance d’aspiration de ses aspirateurs. Ce V15 Detect ne déroge pas à la règle et séduit par sa capacité à avaler les poussières, et notamment les plus fines.





Le V15 Detect de Dyson associe puissance d'aspiration et autonomie. - Dyson





Un peu lourd (3 kg) pour un usage prolongé, il sait cependant se montrer endurant, avec une autonomie de près d’une heure si l’on ne sollicite pas trop son mode « Boost ». Idéal pour tous les logements, on le recommande aussi pour les possesseurs d’animaux : sa brosse rotative pour les textiles ne fera qu’une bouchée des poils de chiens et chats. Gare cependant : l’aspiration de croquettes et autres débris un peu volumineux n’est pas son fort ! 649 euros.