Vingt-deux, voilà le printemps… et son cortège de bonnes résolutions. Parmi elles, faire le grand ménage dans son intérieur. Dans les starting-blocks, les aspirateurs-balais sans fil, aspirateurs-robots et aspirateurs-traineaux vous font de l’œil. Les premiers sont pratiques, les seconds adoucissent la corvée du ménage et les derniers de plus en plus économiques. Envie de vous équiper ? A travers sa série « Ménage de printemps », 20 Minutes vous guide vers l’équipement qui vous donnera le plus de satisfaction selon vos besoins et votre budget.

Le parti pris de l’autonomie

Avec plus de 500.000 ventes en France en 2022 (source : Gifam), les aspirateurs-robots n’ont jamais eu autant le vent en poupe. Simples d’usage, de plus en plus connectés afin d’être programmés, ils restent malgré tout des appareils complémentaires. Ne pouvant se faufiler partout (comme dans les endroits difficiles d’accès, entre les pieds des chaises, sous les meubles bas…), certains peuvent aussi se bloquer en avalant des fils électriques (même si les modèles les plus évolués savent repérer ce genre d’obstacle). Leur atout reste leur indépendance : les robots peuvent faire le ménage en votre absence !

Nos conseils d’achat : Commencez par sélectionner un modèle qui aspire ou qui aspire et lave en même temps. Voire un modèle avec base de vidage (plus cher) qui déchargera la poussière aspirée dans un collecteur que vous ne viderez qu’une fois par mois, environ. Pour les robots basiques, préférez tout de même un appareil avec détecteur d’obstacles, l’investissement supplémentaire en vaut la peine. Les robots qui cartographient leur espace de travail sont les plus performants : ils ne passent qu’une fois au même endroit.

Avantages : L’autonome totale et la programmation en différé sont leur principal atout, d’autant que les robots se rechargent seuls, sur leur base, sans manipulation. Les modèles connectés offrent une meilleure ergonomie, grâce à leur application. Et important : les chats en sont généralement très fans !

Inconvénients : Les aspirateurs-robots ne passent pas partout et les modèles les moins chers se déplacent de façon aléatoire, quittent à omettre de nettoyer certaines zones. Avec ces derniers, le ménage peut être ainsi être plus long et parfois partiel. La faible capacité de leur bac à poussière est souvent un handicap dans les grandes habitations (d’où l’intérêt d’un modèle avec base de vidage). Pratique si utilisée souvent, leur fonction serpillière atteindra vite ses limites pour des usages moins fréquents. Enfin, toutes les batteries embarquées ne sont pas amovibles (donc non remplaçables).

Le premier prix performant : Dreame Vacuum D9

L’aspirateur-robot laveur d’entrée de gamme D9 de Dreame reste pertinent pour l’entretien des surfaces modestes. Son prix accessible ne l’empêche pas de cumuler les fonctions, comme avec la présence d’un télémètre laser pour cartographier son espace de jeu et éviter les obstacles sans les heurter.





Malgré son premier prix, le Dreame D9 fait du bon travail. - Dreame





Egalement à bord, une fonction lavage avec une serpillère en microfibres. Certes, cette dernière viendra difficilement à bout des sols très sales, mais son usage régulier permet de rafraîchir les sols. Assez efficace, d’un entretien aisé, ce modèle offre un bon rapport performances/prix. 288 euros.

Le connecté discret et zélé : S8, de Roborock

Tout nouveau, l’aspirateur robot connecté S8 de Roborock se révèle simple d’emploi et facile à vivre. Il cartographie son espace et sait éviter les obstacles, dont les fils électriques avec habileté. Il peut aspirer et laver en même temps, ou simplement aspirer.





Le Roborock S8, un aspirateur robot laveur simple et efficace. - Roborock





Durant nos essais, il lui a fallu 56 minutes pour s’affranchir du ménage complet de trois pièces, soit une zone nettoyée de 35 m2. Son niveau sonore modéré permet de l’utiliser même lorsque l’on est présent sans être incommodé. On apprécie la simplicité d’entretien de sa serpillière qu’il suffit de détacher et de rincer. 699 euros.

Le combo qui fait tout : J7 +, de iRobot

Premier aspirateur laveur d’iRobot (la firme appartient désormais à Amazon), le Roomba j7 + a pris son temps… pour innover. Lorsque l’appareil détecte un tapis ou une moquette, son module de lavage se soulève et se rabat sur le dessus à l’aide d’un bras articulé, évitant ainsi tout contact avec le sol pour ne pas le… salir !





Le Roomba j7+ possède un astucieux système de serpillière rétractable. - iRobot





En équipant ce modèle d’une caméra, d’intelligence artificielle, iRobot lui permet d’identifier jusqu’à 80 objets de la vie courante pour mieux les contourner. Le robot sait aussi détecter les zones les plus sales pour mieux les laver. Perfectible comme chez tous ses concurrents, la fonction lavage du J7 + peut cependant être paramétrée avec trois débits d’eau, selon le niveau de saleté du sol à traiter. On le préconise pour les grandes surfaces, ici dûment cartographiées, son autonomie proche de 120 minutes lui offrant une grande flexibilité de travail. 799 euros (999 euros avec sa base).